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Ураган обнажил в Гессене руины древнеримского храма

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В лесах Таунуса в Гессене после урагана обнаруж...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В лесистых горах Таунуса, неподалеку от городка Росбах-фор-дер-Хёэ в земле Гессен, найдены развалины древнеримского культового сооружения. Остатки постройки обнажил ураганный ветер, обрушившийся на эти места в прошлом году. Об этом пишет сайт N + 1.

Сооружение из камня было прямоугольным: длина достигала примерно пяти метров, а стены имели толщину 50 сантиметров. Местный археолог Кай Мюккенбергер, который занимается исследованием римского лимеса, пришел к выводу, что это античный храм, стоявший за пределами древнего форта.

По сообщению издания Hessenshau, памятник, вероятно, относится к III веку нашей эры. В те времена рядом располагался римский форт, известный сегодня как Каперсбург.

Помимо руин, исследователи нашли фрагменты статуй римских божеств: руку, возможно принадлежавшую фигуре Марса, и торс женской фигуры, скорее всего богини Виктории, которую изображали с крыльями, пальмовой ветвью и лавровым венком. Среди артефактов оказались и фрагменты скульптур животных. Кроме того, археологи обнаружили вотивный камень с сохранившейся латинской надписью — сейчас ее изучают специалисты по эпиграфике. Надпись может содержать сведения о самом святилище или о расположенном неподалеку форте, и исследователи надеются, что она раскроет оригинальное название форта, до сих пор остающееся неизвестным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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