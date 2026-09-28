Экономика

Абхазии хватит топлива на месяц, заявил президент Гунба

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Абхазия располагает запасом топлива примерно на...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Запаса автомобильного топлива в Абхазии хватит примерно на месяц. Власти республики предпринимают усилия, чтобы не допустить дефицита зимой, сообщил президент Бадра Гунба.

Он признал, что ситуация на российском топливном рынке напрямую отразилась на республике. Дополнительные трудности, по его словам, создала обстановка в акватории Черного моря: грузы доставляют только без страховки, что создает дополнительные финансовые риски, а топливо, завезенное не из РФ, обходится существенно дороже. Для сдерживания цен на бензин и дизель власти сократили фискальную нагрузку на оборот ГСМ — без этого стоимость топлива была бы гораздо выше.

В конце декабря 2024 года Москва и Сухум подписали документ, определяющий объемы беспошлинного вывоза нефтепродуктов из России для внутреннего потребления в Абхазии на 2025 год. Согласно соглашению, республика могла получить АИ-92 и ниже — 70 тыс. тонн, АИ-95 и выше — 23 тыс. тонн, ДТ — 30 тыс. тонн, битум нефтяной — 7 тыс. тонн, пропан — 2 тыс. тонн.

Еще в августе прошлого года Сухум разрешил импортировать ГСМ из Грузии. Грузинская оппозиция резко раскритиковала официальный Тбилиси за поставку почти 680 тонн бензина в Абхазию, учитывая, что такого импорта не было с грузино-абхазской войны 1992–1993 годов. Позднее сообщалось, что общий объем поставок по этой линии составил около 400 тонн, после чего грузинская компания-поставщик прекратила отгрузки.

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