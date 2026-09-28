Удаленный мониторинг «Транснефтьэнерго» сэкономил более 1 млрд рублей в год

Более 12 тысяч устройств электрохимической защиты нефтепроводов «Транснефтьэнерго» перевела на удаленный цифровой мониторинг. Такой шаг сократил выезды специалистов на 92% и принес экономию больше 1 млрд рублей в год — об этом сообщила пресс-служба компании.

Система «Здоровье оборудования» собирает и анализирует данные с 85% таких устройств. Они защищают подземные трубы от коррозии и разрушения из-за электрохимических процессов в почве, а стоят установки в самых разных местах — от вечной мерзлоты до болот.

Специалисты теперь видят все параметры онлайн в платформе «Трансфера». Если значения выходят за пределы нормы или данные перестают поступать, система сразу сигналит. Она также помогает находить причины проблем, что снижает число внеплановых ремонтов.

Осмотры проводят не чаще двух раз в год, а выезжают только по сигналу о неисправности. Системой пользуются больше 450 сотрудников, алгоритмы различают 13 типов инцидентов. Глава «Транснефтьэнерго» Сергей Емельянов отметил, что проект будут расширять: к 2027 году на удаленный мониторинг планируют перевести 98% устройств.