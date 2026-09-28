Технологии

Эксперты Baltic Weekend заявили о смене SEO на GEO-оптимизацию

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На форуме Baltic Weekend в Санкт-Петербурге обс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Переход от SEO к оптимизации под генеративные нейросети, то есть к GEO, стал одной из главных тем форума по коммуникациям Baltic Weekend, завершившегося в Санкт-Петербурге. По мнению участников круглого стола при поддержке компании «Медиалогия», именно GEO теперь определяет видимость брендов в ответах искусственного интеллекта.

Форум объединил более 400 отраслевых экспертов, представителей госсектора и медиаиндустрии, а также свыше 60 компаний. Технологическую повестку дополнили сессии о работе в регулируемых отраслях: при поддержке биофармацевтической компании «Промомед» разобрали практику коммуникаций в фарминдустрии, финансах и промышленности.

Отдельные дискуссии посвятили оценке эффективности. На сессии «Миллион просмотров — и что? Экономика доверия» при поддержке СберМаркетинга начальник Управления внешних коммуникаций и репутации Сбера Артём Фатхуллин сравнил доверие к институтам с зачёткой и отметил, что кризисной становится не разовая ситуация, а системная проблема. На сессии компании Brand Analytics директор по стратегическим коммуникациям Василий Чёрный подчеркнул, что аналитика показывает, что происходит, а цифровой эксперт говорит, что это значит и что делать.

На сессии «Ценностный компас 2030» при поддержке ПАО «Совкомбанк» руководитель департамента банка по связям с общественностью Антон Запольский заявил, что устойчивость бизнеса зависит от синхронизации корпоративных стратегий с государственными приоритетами. Впервые по итогам форума выпустят сборник Baltic Weekend Review с главными тезисами дискуссий и трендами на новый 2027 год, его презентация запланирована на ноябрь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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