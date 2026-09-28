Технологии

Интернет на телефоне внезапно закончился раньше срока: какие приложения могли потратить весь трафик

Дима Кошкин Автор статьи
Почему мобильный интернет может закончиться ран...

ПроКазань

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До обновления пакета еще несколько дней, а оператор уже сообщает, что мобильный интернет почти закончился. При этом вы не скачивали большие файлы и пользовались телефоном примерно как обычно.

Несколько гигабайт могут незаметно уйти на видео, резервные копии, обновления или раздачу интернета. Искать виновника удобнее не по ощущениям, а в статистике самого смартфона.

Посмотрите расход по приложениям

На Android статистика мобильного трафика обычно находится в настройках сети, SIM-карты или передачи данных. Точный путь зависит от производителя.

На iPhone откройте «Настройки» → «Сотовая связь»: ниже отображается расход данных отдельными приложениями. Важно учитывать, что статистика iPhone относится к текущему периоду и сама по себе может не совпадать с расчетным периодом оператора, если ее не сбрасывали.

В первую очередь проверьте видеосервисы, социальные сети, браузеры, облачные хранилища и приложения для музыки.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Сначала я бы сверил статистику телефона с датой начала пакета у оператора. Иначе приложение может выглядеть главным пожирателем гигабайтов просто потому, что смартфон считает трафик за более длинный период».

Облако может загружать файлы без Wi-Fi

После съемки большого количества фото и видео облачный сервис может начать синхронизацию. Если ему разрешена передача данных через мобильную сеть, расход окажется заметным.

То же касается автоматического обновления приложений и загрузки контента в высоком качестве. Проверьте, разрешены ли такие операции без Wi-Fi.

Не забудьте про режим модема

Если телефон использовался как точка доступа для ноутбука или другого устройства, пакет может закончиться особенно быстро. Компьютер способен в это время скачать системные обновления, синхронизировать облачные файлы или обновить игры.

Если виновник найден, не обязательно полностью запрещать ему мобильный интернет. Часто достаточно отключить автоматическую загрузку, уменьшить качество видео или разрешить крупные обновления только через Wi-Fi.

Если статистика телефона показывает небольшой расход, а оператор учитывает значительно больше трафика за тот же период, стоит проверить детализацию в приложении или личном кабинете оператора.

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