RedMagic 12 Pro+ представят 15 октября на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

RedMagic назначила дату презентации игрового смартфона RedMagic 12 Pro+. Показ состоится в Китае 15 октября, а сам аппарат войдёт в число первых моделей на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

По сравнению с предыдущей моделью 12 Pro+ станет «легче, тоньше и уже», а корпус получит более округлые формы. Рамки вокруг экрана уменьшат с 1,25 до 0,96 мм, фронтальная камера останется под дисплеем.

Компания обещает улучшенную систему охлаждения, однако какие именно новые технологии будут применяться, пока не раскрывается. Заявлены и новые функции на основе искусственного интеллекта.

О дате презентации объявила сама RedMagic, других подробностей о характеристиках устройства компания не приводит.