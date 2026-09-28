Технологии

RedMagic 12 Pro+ представят 15 октября на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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RedMagic назначила дату презентации игрового смартфона RedMagic 12 Pro+. Показ состоится в Китае 15 октября, а сам аппарат войдёт в число первых моделей на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

По сравнению с предыдущей моделью 12 Pro+ станет «легче, тоньше и уже», а корпус получит более округлые формы. Рамки вокруг экрана уменьшат с 1,25 до 0,96 мм, фронтальная камера останется под дисплеем.

Компания обещает улучшенную систему охлаждения, однако какие именно новые технологии будут применяться, пока не раскрывается. Заявлены и новые функции на основе искусственного интеллекта.

О дате презентации объявила сама RedMagic, других подробностей о характеристиках устройства компания не приводит.

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