Определились 32 участника мужского ЧМ-2027 по волейболу

Стали известны все 32 сборные, которые примут участие в мужском чемпионате мира по волейболу 2027 года. Соревнования состоятся в Польше, а матчи примут Гданьск, Катовице, Лодзь, Ольштын и Краков, сообщает FIVB.

Автоматические путевки получили Польша как хозяйка соревнований и Италия как победитель предыдущего мирового первенства. Еще по три места были предусмотрены для лучших сборных каждого континентального чемпионата.

От Северной и Центральной Америки квалифицировались США, Канада и Куба. Южную Америку представят Бразилия, Аргентина и Чили. От Азии путевки получили Япония, Иран и Южная Корея, а от Африки — Тунис, Камерун и Алжир.

По европейской квоте на турнир отобрались Франция, Финляндия и Словения. Оставшиеся 15 мест распределили на основании мирового рейтинга. Их получили Болгария, Германия, Украина, Бельгия, Турция, Сербия, Чехия, Греция, Румыния, Нидерланды, Мексика, Пуэрто-Рико, Дания, Египет и Эстония.

Российская сборная на турнире не выступит. Федерация волейбола России официально уведомила Международную федерацию волейбола о добровольном отказе от участия в мужском мировом турнире 2027 года. При этом российские мужская и женская команды допущены к Лиге наций 2027 года.

Турнир также станет частью отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Три лучшие сборные мирового первенства, которые к тому моменту еще не получат олимпийские путевки, квалифицируются на Игры.

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