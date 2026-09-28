Не у нас

Определились 32 участника мужского ЧМ-2027 по волейболу

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Стали известны все 32 сборные, которые примут участие в мужском чемпионате мира по волейболу 2027 года. Соревнования состоятся в Польше, а матчи примут Гданьск, Катовице, Лодзь, Ольштын и Краков, сообщает FIVB.

Автоматические путевки получили Польша как хозяйка соревнований и Италия как победитель предыдущего мирового первенства. Еще по три места были предусмотрены для лучших сборных каждого континентального чемпионата.

От Северной и Центральной Америки квалифицировались США, Канада и Куба. Южную Америку представят Бразилия, Аргентина и Чили. От Азии путевки получили Япония, Иран и Южная Корея, а от Африки — Тунис, Камерун и Алжир.

По европейской квоте на турнир отобрались Франция, Финляндия и Словения. Оставшиеся 15 мест распределили на основании мирового рейтинга. Их получили Болгария, Германия, Украина, Бельгия, Турция, Сербия, Чехия, Греция, Румыния, Нидерланды, Мексика, Пуэрто-Рико, Дания, Египет и Эстония.

Российская сборная на турнире не выступит. Федерация волейбола России официально уведомила Международную федерацию волейбола о добровольном отказе от участия в мужском мировом турнире 2027 года. При этом российские мужская и женская команды допущены к Лиге наций 2027 года.

Турнир также станет частью отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Три лучшие сборные мирового первенства, которые к тому моменту еще не получат олимпийские путевки, квалифицируются на Игры.

Может быть интересно:

  1. Интернет на телефоне внезапно закончился раньше срока: какие приложения могли потратить весь трафик
  2. Телефон сам удаляет скачанные фильмы и музыку: почему файлы могут исчезать без вашего разрешения
  3. Ноутбук стал разряжаться гораздо быстрее: какие программы съедают батарею даже в фоне
  4. Телефон начал греться во время зарядки сильнее обычного: когда это нормально, а когда кабель лучше отключить
  5. Wi-Fi подключен, но сообщения приходят с опозданием: какая настройка может мешать приложениям

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Телефон постоянно сообщает о нехватке памяти после очистки: где прячутся оставшиеся гигабайты

Гид по Казани

4 часа назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

как закрыть вентиляцию в ванной

Технологии

день назад

Телефон показывает полный Wi-Fi, но сайты открываются вечность: почему «палочки» ничего не гарантируют

Интересное в Казани

3 дня назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить

биоревитализация лица пептидами в Москве

Технологии

22 часа назад

В телефоне постоянно появляются одни и те же уведомления: как понять, какое приложение их присылает

Технологии

день назад

Заряд телефона за ночь падает на десятки процентов: простой тест поможет найти виновника

Технологии

день назад

Ноутбук подключен к Wi-Fi, но пишет «без доступа к интернету»: 4 проверки перед перезагрузкой роутера

Технологии

день назад

Камера телефона снимает все хуже, хотя объектив чистый: какие настройки могли измениться

Технологии

день назад

Ноутбук стал включаться намного дольше обычного: что проверить до переустановки Windows
Экономика
час назад

Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в Армении достигли исторического максимума

В Армении цены на бензин АИ-92 и АИ-95 достигли...

Не у нас

час назад

Пять удивительных особенностей сердца, о которых редко думают

Технологии

час назад

Интернет на телефоне внезапно закончился раньше срока: какие приложения могли потратить весь трафик

Технологии

час назад

Мантуров назвал стратегической задачей планирование в радиоэлектронике

Технологии

час назад

RedMagic 12 Pro+ представят 15 октября на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
В Казани представили «Битву моторов» с Юрой Бор...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани представили «Битву моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским

Технологии

2 часа назад

Samsung начала продавать Galaxy A07s и A08 без зарядки в комплекте

Новости Татарстана

3 часа назад

Капремонт взлётно-посадочной полосы стартует в «Бегишево» в следующем году

Новости Казани

3 часа назад

Строительство мечети к 1100-летию принятия ислама стартует в Казани
Полезное
6 дней назад

В Татарстане представили предварительные итоги голосования на выборах 2026 года