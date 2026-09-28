Технологии

Мантуров назвал стратегической задачей планирование в радиоэлектронике

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Первый вице-премьер Денис Мантуров на форуме «Микроэлектроника-2026» назвал стратегической задачей для России дать компаниям радиоэлектронной промышленности возможность планировать работу на годы вперёд.

По его словам, такая работа должна опираться на подтверждённый спрос, готовые мощности и понятную экономику проектов. Это, отметил он, позволит последовательно формировать технологическую независимость по ключевым направлениям микроэлектроники.

Российский форум «Микроэлектроника» назван ключевым событием года в мире электронных технологий.

На его площадке перспективные направления развития отечественной микроэлектроники обсуждают представители научного сообщества, государственных структур и бизнеса. Цель — выработка совместных решений, эффективные ответы новым вызовам, защита национальных интересов и обеспечение технологического суверенитета.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Телефон постоянно сообщает о нехватке памяти после очистки: где прячутся оставшиеся гигабайты

Гид по Казани

4 часа назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

раствор от плесени на стенах

Технологии

день назад

Телефон показывает полный Wi-Fi, но сайты открываются вечность: почему «палочки» ничего не гарантируют

Интересное в Казани

3 дня назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить

дерево обивка двери в Москве

Технологии

22 часа назад

В телефоне постоянно появляются одни и те же уведомления: как понять, какое приложение их присылает

Технологии

день назад

Заряд телефона за ночь падает на десятки процентов: простой тест поможет найти виновника

Технологии

день назад

Ноутбук подключен к Wi-Fi, но пишет «без доступа к интернету»: 4 проверки перед перезагрузкой роутера

Технологии

день назад

Камера телефона снимает все хуже, хотя объектив чистый: какие настройки могли измениться

Технологии

день назад

Ноутбук стал включаться намного дольше обычного: что проверить до переустановки Windows
Экономика
час назад

Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в Армении достигли исторического максимума

В Армении цены на бензин АИ-92 и АИ-95 достигли...

Не у нас

55 минут назад

Учёные нашли новый вид дикой кошки в Боливии

Не у нас

56 минут назад

Минздрав зарегистрировал первую российскую вакцину от менингококка «Ментетра»

Не у нас

58 минут назад

Пользователь Reddit показал метод вызвать сбой в iOS 27

Не у нас

час назад

Определились 32 участника мужского ЧМ-2027 по волейболу
В Казани представили «Битву моторов» с Юрой Бор...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани представили «Битву моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским

Не у нас

час назад

Пять удивительных особенностей сердца, о которых редко думают

Технологии

час назад

RedMagic 12 Pro+ представят 15 октября на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Технологии

2 часа назад

Samsung начала продавать Galaxy A07s и A08 без зарядки в комплекте
Полезное
6 дней назад

В Татарстане представили предварительные итоги голосования на выборах 2026 года