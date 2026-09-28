Мантуров назвал стратегической задачей планирование в радиоэлектронике

Первый вице-премьер Денис Мантуров на форуме «Микроэлектроника-2026» назвал стратегической задачей для России дать компаниям радиоэлектронной промышленности возможность планировать работу на годы вперёд.

По его словам, такая работа должна опираться на подтверждённый спрос, готовые мощности и понятную экономику проектов. Это, отметил он, позволит последовательно формировать технологическую независимость по ключевым направлениям микроэлектроники.

Российский форум «Микроэлектроника» назван ключевым событием года в мире электронных технологий.

На его площадке перспективные направления развития отечественной микроэлектроники обсуждают представители научного сообщества, государственных структур и бизнеса. Цель — выработка совместных решений, эффективные ответы новым вызовам, защита национальных интересов и обеспечение технологического суверенитета.