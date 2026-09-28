Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в Армении достигли исторического максимума

ТАСС после изучения цен на автозаправочных станциях Еревана сообщает, что в Армении бензин марки АИ-92 достиг исторического максимума в 600 драмов (около $1,65) за литр. Цена на АИ-95 составляет 620 драмов (около $1,71) за литр.

В местном представительстве международной компании Shell сообщили ТАСС, что бензин марки АИ-92 стоит 620 драмов (около $1,71), а АИ-95 — 650 драмов (около $1,79). В международной компании Gulf сообщили ТАСС, что для частных покупателей цена на бензин Regular [АИ-92] составляет 599 драмов, а марки Premium G-Force [АИ-95 с присадками] — 629 драмов (около $1,73).

Информацию о преодолении исторического максимума подтверждают местные крупные сети автозаправочных станций Flash Petrol и Max Oil, которые обновили на своих сайтах информацию о ценах.

Ранее, 11 сентября, соучредитель партии "Страна для жизни", бывший министр труда и по социальным вопросам Месроп Аракелян в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) сообщил, что цена на бензин АИ-95 достигла исторического максимума в 600 драмов. В этот же период цена на бензин АИ-92 на заправках составляла 580 драмов (около $1,6).