Пять удивительных особенностей сердца, о которых редко думают

Сердце непрерывно перекачивает кровь и обладает собственной системой, которая формирует электрические импульсы и управляет последовательностью сокращений. Главным естественным водителем ритма служит синусовый узел, расположенный в правом предсердии, говорится в материалах Национального центра биотехнологической информации США.

Как работает сердце

В состоянии покоя сердце взрослого человека обычно сокращается десятки раз в минуту, поэтому за сутки число ударов достигает примерно ста тысяч. Для этой непрерывной работы сердечной мышце постоянно требуется энергия, поступающая в результате обменных процессов.

При этом распространенные оценки суточной работы сердца в килокалориях следует трактовать осторожно. Механическая работа, выполняемая сердцем при перекачивании крови, и общие энергетические затраты сердечной мышцы представляют собой разные показатели и не могут напрямую приравниваться друг к другу.

Какие вещества использует сердечная мышца

Сердце способно получать энергию из нескольких источников. Одним из них является лактат, концентрация которого в крови заметно повышается при физической нагрузке. Это вещество переносится внутрь клеток при помощи специальных белков и может использоваться сердечной мышцей в энергетическом обмене.

Представление о лактате исключительно как о ненужном продукте работы мышц считается устаревшим. Он участвует в обменных процессах и способен служить энергетическим субстратом для различных тканей, включая сердце.

Почему сердце сокращается самостоятельно

За формирование нормального сердечного ритма отвечает синусовый узел. Его специализированные клетки способны самопроизвольно изменять электрический потенциал и создавать импульсы без сознательного участия человека.

В этих процессах участвуют ионы натрия, кальция и калия. Возникающий импульс распространяется по проводящей системе сердца, обеспечивая последовательное сокращение предсердий и желудочков.

Именно способность клеток самостоятельно генерировать электрическую активность позволяет сердечной ткани некоторое время сокращаться даже вне организма при сохранении подходящих условий.

Есть ли у сердца собственная нервная система

В сердце действительно существует собственная сеть нервных клеток, которую называют внутренней нервной системой сердца. Она включает чувствительные нейроны, нервные клетки местных цепей и клетки, участвующие в передаче сигналов от вегетативной нервной системы.

Иногда эту структуру неофициально называют «маленьким мозгом сердца». Однако она не отвечает за сознание, мышление или память. Ее задача заключается в регулировании электрической и механической работы сердца и взаимодействии с другими отделами нервной системы.

Симпатическая нервная система способна ускорять сердцебиение и усиливать сокращения, например при физической нагрузке или стрессе. Парасимпатическая система, напротив, преимущественно замедляет частоту сердечных сокращений.

Почему сердце иногда находится справа

Редкой врожденной особенностью является декстрокардия, при которой верхушка сердца направлена вправо, а сам орган располагается преимущественно в правой половине грудной клетки. Такое состояние встречается примерно у одного человека из нескольких тысяч.

Декстрокардия может сопровождаться зеркальным расположением других внутренних органов либо встречаться отдельно. В некоторых случаях правостороннее положение сердца необходимо отличать от декстропозиции — смещения нормально сформированного органа вправо из-за изменений в грудной клетке, легких, диафрагме или соседних структурах.

Если строение камер, клапанов и крупных сосудов не нарушено, сама по себе декстрокардия может не отражаться на самочувствии человека. Медицинское значение во многом зависит от наличия сопутствующих врожденных аномалий сердца и других органов.

Может быть интересно: