Учёные нашли новый вид дикой кошки в Боливии

Ученые официально описали новый вид дикой кошки, обитающей в горных лесах Юнгас в Боливии. Животное получило название тилкайо — Leopardus tilcayo. Оно весит около 1,4 килограмма и по размерам уступает обычной домашней кошке, сообщает National Geographic.

Длина тела тилкайо составляет примерно 45–46 сантиметров без учета хвоста. Животное отличается стройным телосложением, пятнистой шерстью и характерными чертами, по которым специалисты первоначально заподозрили, что оно отличается от уже известных близкородственных видов.

История открытия началась после того, как местный житель нашел котенка возле леса и забрал его домой. Позднее животное передали в центр помощи дикой природе, где оно привлекло внимание исследователей.

Для определения видовой принадлежности специалисты провели генетические исследования. Сравнение ДНК показало, что тилкайо относится к отдельной эволюционной линии. По оценкам ученых, она отделилась от ближайших родственников примерно 1,4 миллиона лет назад.

Исследование также позволило пересмотреть классификацию южноамериканских тигровых кошек. Выяснилось, что животные, которых прежде могли относить к одному виду, в действительности представляют несколько генетически самостоятельных видов.

Тилкайо обитает в труднодоступных лесах и избегает контакта с человеком. Зоолог Илья Володин отмечал, что быстрое одомашнивание такого хищника маловероятно, поскольку у вида отсутствует длительная история жизни рядом с людьми.

Сведения о численности и распространении тилкайо пока остаются ограниченными. Ученым предстоит установить границы его ареала, особенности поведения, размножения и возможные угрозы для популяции.

Может быть интересно: