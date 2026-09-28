Минздрав зарегистрировал первую российскую вакцину от менингококка «Ментетра»

Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину для профилактики менингококковой инфекции. Препарат получил название «Ментетра», его разработкой и локализацией производства занимается компания «Петровакс Фарм». В проект полного производственного цикла вложено более 3 млрд рублей.

Вакцина предназначена для профилактики менингококковой инфекции, вызываемой серогруппами A, C, W и Y. Производитель ранее сообщал о завершении клинических исследований препарата и подготовке к его серийному выпуску в России.

Проект локализации стартовал несколько лет назад. В январе 2026 года Минпромторг расширил лицензию «Петровакс Фарм» на производство менингококковой вакцины, включая полный цикл с выпуском действующего вещества.

Компания рассчитывает обеспечить российский рынок необходимым количеством препарата после его включения в Национальный календарь профилактических прививок. Ранее производитель заявлял, что к началу 2027 года мощности предприятия должны превысить 4 млн доз вакцины в год.

В «Петровакс Фарм» также рассматривают возможность поставок препарата за пределы России. Среди потенциальных направлений назывались государства СНГ и другие зарубежные рынки, где сохраняется высокий спрос на профилактику менингококковой инфекции.

Менингококковая инфекция способна протекать в тяжелой форме и приводить к поражению центральной нервной системы и другим серьезным осложнениям. На фоне роста заболеваемости специалисты ранее выступали за расширение плановой вакцинации против этой инфекции.

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