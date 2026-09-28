Новости Татарстана

Капремонт взлётно-посадочной полосы стартует в «Бегишево» в следующем году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Аэропорт «Бегишево» ждёт капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы. Приступить к нему планируют в следующем году, о необходимости обновления заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Заявление прозвучало во время ежегодного послания Госсовету республики. Именно там руководитель региона рассказал, что полоса нуждается в капитальном ремонте, а начать работы собираются в следующем году. Такие выступления проходят ежегодно.

Кроме того, в Казани в этом году намерены открыть новый терминал аэропорта. Его мощность рассчитана на 5 млн 700 тыс. пассажиров в год.

Новый терминал казанского аэропорта должен заработать в текущем году, тогда как ремонт полосы в «Бегишево» стартует в следующем.

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