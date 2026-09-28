Не у нас

Пользователь Reddit показал метод вызвать сбой в iOS 27

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Пользователь Reddit под именем BigshotRider сообщил об ошибке в iOS 27, которая при определенных действиях с виджетами может привести к зависанию iPhone. В подтверждение он опубликовал видеозапись с демонстрацией сбоя, сообщает The Russian News.

На записи пользователь перемещает виджет по рабочему столу, одновременно удерживая боковую кнопку смартфона. После нескольких таких действий изображение на экране начинает мерцать, а элементы разных экранов операционной системы накладываются друг на друга.

Затем дисплей становится черным, а устройство, по словам автора публикации, перестает отвечать на прикосновения и нажатия физических кнопок. Вернуть смартфон в рабочее состояние удается после принудительной перезагрузки.

В исходной публикации утверждается, что проблема может проявляться на устройствах Apple с iOS 27. При этом подтверждений того, что ошибка действительно затрагивает все совместимые модели iPhone, пока нет. Официальных комментариев Apple относительно описанного сбоя также не приводится.

Обсуждение публикации вызвало споры среди пользователей Reddit о стабильности мобильных операционных систем. Один из участников раскритиковал разработчиков Apple, другой в ответ заявил, что серьезные ошибки пользовательского интерфейса в iOS встречаются редко. Эти высказывания являются мнениями пользователей и не подтверждают распространенность обнаруженного сбоя.

Ранее Apple сообщала, что после установки обновлений iOS часть системных процессов может некоторое время продолжаться в фоновом режиме. Для завершения таких операций смартфону может потребоваться дополнительное время после обновления.

Может быть интересно:

  1. Интернет на телефоне внезапно закончился раньше срока: какие приложения могли потратить весь трафик
  2. Телефон сам удаляет скачанные фильмы и музыку: почему файлы могут исчезать без вашего разрешения
  3. Ноутбук стал разряжаться гораздо быстрее: какие программы съедают батарею даже в фоне
  4. Телефон начал греться во время зарядки сильнее обычного: когда это нормально, а когда кабель лучше отключить
  5. Wi-Fi подключен, но сообщения приходят с опозданием: какая настройка может мешать приложениям

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Телефон постоянно сообщает о нехватке памяти после очистки: где прячутся оставшиеся гигабайты

Гид по Казани

4 часа назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

сэс обнинск телефон

Технологии

день назад

Телефон показывает полный Wi-Fi, но сайты открываются вечность: почему «палочки» ничего не гарантируют

Интересное в Казани

3 дня назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить

уроки балета в Казани

Технологии

22 часа назад

В телефоне постоянно появляются одни и те же уведомления: как понять, какое приложение их присылает

Технологии

день назад

Заряд телефона за ночь падает на десятки процентов: простой тест поможет найти виновника

Технологии

день назад

Ноутбук подключен к Wi-Fi, но пишет «без доступа к интернету»: 4 проверки перед перезагрузкой роутера

Технологии

день назад

Камера телефона снимает все хуже, хотя объектив чистый: какие настройки могли измениться

Технологии

день назад

Ноутбук стал включаться намного дольше обычного: что проверить до переустановки Windows
Экономика
час назад

Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в Армении достигли исторического максимума

В Армении цены на бензин АИ-92 и АИ-95 достигли...

Технологии

16 минут назад

Пользователь Reddit нашёл способ вызвать зависание iPhone в iOS 27

Не у нас

59 минут назад

Определились 32 участника мужского ЧМ-2027 по волейболу

Не у нас

час назад

Пять удивительных особенностей сердца, о которых редко думают

Технологии

час назад

Интернет на телефоне внезапно закончился раньше срока: какие приложения могли потратить весь трафик
В Казани представили «Битву моторов» с Юрой Бор...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани представили «Битву моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским

Технологии

час назад

Мантуров назвал стратегической задачей планирование в радиоэлектронике

Технологии

час назад

RedMagic 12 Pro+ представят 15 октября на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Технологии

2 часа назад

Samsung начала продавать Galaxy A07s и A08 без зарядки в комплекте
Одна стройка — пять официальных нарушений: что ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани