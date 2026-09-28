Пользователь Reddit показал метод вызвать сбой в iOS 27
Пользователь Reddit под именем BigshotRider сообщил об ошибке в iOS 27, которая при определенных действиях с виджетами может привести к зависанию iPhone. В подтверждение он опубликовал видеозапись с демонстрацией сбоя, сообщает The Russian News.
На записи пользователь перемещает виджет по рабочему столу, одновременно удерживая боковую кнопку смартфона. После нескольких таких действий изображение на экране начинает мерцать, а элементы разных экранов операционной системы накладываются друг на друга.
Затем дисплей становится черным, а устройство, по словам автора публикации, перестает отвечать на прикосновения и нажатия физических кнопок. Вернуть смартфон в рабочее состояние удается после принудительной перезагрузки.
В исходной публикации утверждается, что проблема может проявляться на устройствах Apple с iOS 27. При этом подтверждений того, что ошибка действительно затрагивает все совместимые модели iPhone, пока нет. Официальных комментариев Apple относительно описанного сбоя также не приводится.
Обсуждение публикации вызвало споры среди пользователей Reddit о стабильности мобильных операционных систем. Один из участников раскритиковал разработчиков Apple, другой в ответ заявил, что серьезные ошибки пользовательского интерфейса в iOS встречаются редко. Эти высказывания являются мнениями пользователей и не подтверждают распространенность обнаруженного сбоя.
Ранее Apple сообщала, что после установки обновлений iOS часть системных процессов может некоторое время продолжаться в фоновом режиме. Для завершения таких операций смартфону может потребоваться дополнительное время после обновления.
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