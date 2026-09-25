Экономика

НДФЛ с подаренной квартиры: кто освобожден и что изменит бюджетный проект

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Разбираем, когда при дарении квартиры нужно пла...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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НДФЛ при дарении квартиры не возникает, если даритель и одаряемый — близкие родственники. К ним относятся муж и жена, родители и дети, бабушки, дедушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры. Если же недвижимость передают, например, дядя или тетя, двоюродный брат или сестра, гражданский муж, налог платить придется. Сейчас ставки для граждан России — от 13 до 15 процентов: доход до 2,4 млн рублей облагается по 13 процентов, все, что выше, — по 15 процентов. Считается налог по кадастровой стоимости квартиры, указанной в выписке из ЕГРН.

В проекте федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов предлагается включить пассивные доходы, в том числе полученные при дарении, в основную налоговую базу по НДФЛ и применять к ним ставки от 13 до 22 процентов. Минфин считает, что такие изменения затронут не более шести процентов населения, имеющих налогооблагаемые доходы, — это порядка четырех миллионов россиян.

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго на примере квартиры с кадастровой стоимостью восемь миллионов рублей пояснил, как будет считаться налог по прогрессивной шкале: до 2,4 млн — 13 процентов, от 2,4 до 5 млн — 15 процентов, от 5 млн — 18 процентов, от 20 до 50 млн — 20 процентов, свыше 50 млн — 22 процента. По его словам, в общий размер полученного дохода, возможно, будет учитываться и зарплата, поскольку ставка зависит от размера дохода, а не от способа и источника его получения.

Корчаго предупреждает о риске «серых схем»: люди, скорее всего, начнут заменять договоры дарения договорами купли-продажи. Тогда вопрос о налоге возникнет уже у того, кто передает квартиру. Если тетя, дядя, племянник или гражданский муж владеет жильем больше пяти лет, НДФЛ платить не надо, поэтому передача через договор купли-продажи может оказаться выгоднее договора дарения. Об этом он напомнил «Российской газете».

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