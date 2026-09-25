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Можно ли устраивать застолье на кладбище: ответ иеромонаха

Служба новостей Автор статьи
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Поминальный стол рядом с могилой родственника не является частью православного празднования Радоницы. Церковь предлагает верующим другой способ почтить память умерших, рассказал aif.ru иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

В день поминовения человек может приехать на кладбище, привести захоронение в порядок и посвятить время молитве об усопшем. Это, по словам священнослужителя, соответствует церковному пониманию Радоницы.

Однако на практике посещение кладбища нередко сопровождается едой. Родственники приносят пасхальные куличи, крашеные яйца и другие продукты, часть которых оставляют возле памятника.

Иеромонах объяснил, что православие не вкладывает в такие действия богословского содержания. Подобный обычай сформировался на основе дохристианских обрядов, когда пищу приносили в качестве своеобразного дара умершим.

Не считается церковным правилом и совместная трапеза на кладбище. Тем не менее Феодорит предложил различать религиозный обряд и личный жест памяти.

Если родственник съест возле могилы яйцо или позволит себе небольшое количество алкогольного напитка, это может быть продиктовано эмоциональным желанием почувствовать близость с умершим. Само действие при этом остается народным обычаем и не становится частью православной службы или обязательным элементом Радоницы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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