Технологии

Google Pixel Watch получили Health Guardian с оценкой риска гипертонии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Обновление Google принесло функции Health Guardian на часы Pixel Watch 3, Pixel Watch 4 и Pixel Watch 5. Они анализируют данные о состоянии организма и помогают заметить возможные признаки повышенного давления, проблем с чувствительностью к инсулину и нарушений дыхания во сне.

Показатели часы собирают постоянно и отслеживают даже небольшие изменения. Раз в месяц в приложении Google Health будет появляться сводка с результатами анализа, в которой отражаются потенциально тревожные изменения.

Оценка риска повышенного давления работает без регулярной калибровки с помощью обычного тонометра, однако измерить давление по требованию часы не умеют. Данные о давлении и чувствительности к инсулину обновляются ежемесячно, а информация о качестве дыхания во время сна приходит каждое утро вместе с результатами сна. Если данные накапливаются за несколько недель, система может оценить вероятность апноэ.

Позже Health Guardian появится и на Fitbit Air, но там потребуется подписка.

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