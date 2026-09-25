Раньше телефон заряжался за час, а теперь лежит у розетки вечность: 5 причин такой перемены
ПроКазань
Если привычная зарядка внезапно стала занимать в два-три раза больше времени, аккумулятор не обязательно пора менять. Скорость зависит не только от батареи, но и от адаптера, кабеля, температуры и того, что смартфон делает в этот момент.
Проверять лучше по порядку — от самых простых причин.
1. Повредился кабель
Кабель может выглядеть целым, но иметь повреждения внутри. Для проверки подключите другой заведомо исправный и совместимый провод. Если прежняя скорость вернулась, причина найдена.
2. Используется другой адаптер
Не каждый блок питания способен обеспечить режим быстрой зарядки конкретного смартфона. Если недавно поменяли адаптер, подключили телефон к USB-порту компьютера или начали использовать другой комплект, скорость может снизиться.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Первый тест я бы провел с тем адаптером и кабелем, с которыми телефон раньше точно заряжался быстро. Так можно сразу исключить половину возможных причин».
3. В разъеме скопилась пыль
Ворс и грязь способны мешать штекеру нормально войти в порт. Если кабель начал держаться хуже или зарядка периодически прерывается, осмотрите разъем при хорошем освещении. Чистить его иголками и другими металлическими предметами нельзя — можно повредить контакты.
4. Телефон слишком горячий или холодный
Смартфон контролирует температуру аккумулятора и при неблагоприятных условиях может ограничивать скорость зарядки. Поэтому после игры, долгой работы навигатора или пребывания на жаре устройство может заряжаться медленнее.
Дайте телефону вернуться к нормальной температуре и только затем сравните скорость снова.
5. Смартфон активно используется
Игры, навигация, видео и другие тяжелые задачи расходуют энергию одновременно с зарядкой. В результате процент растет значительно медленнее. Для проверки оставьте смартфон с выключенным экраном и посмотрите, изменится ли ситуация.
Если с исправным совместимым адаптером и кабелем холодный телефон по-прежнему заряжается значительно медленнее прежнего, причиной может быть аккумулятор, разъем или другая аппаратная неисправность. При сильном нагреве, запахе гари или деформации корпуса зарядку нужно прекратить и обратиться в сервис.
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