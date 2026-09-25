Технологии

Раньше телефон заряжался за час, а теперь лежит у розетки вечность: 5 причин такой перемены

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон стал медленно заряжаться: пять ...

ПроКазань

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Если привычная зарядка внезапно стала занимать в два-три раза больше времени, аккумулятор не обязательно пора менять. Скорость зависит не только от батареи, но и от адаптера, кабеля, температуры и того, что смартфон делает в этот момент.

Проверять лучше по порядку — от самых простых причин.

1. Повредился кабель

Кабель может выглядеть целым, но иметь повреждения внутри. Для проверки подключите другой заведомо исправный и совместимый провод. Если прежняя скорость вернулась, причина найдена.

2. Используется другой адаптер

Не каждый блок питания способен обеспечить режим быстрой зарядки конкретного смартфона. Если недавно поменяли адаптер, подключили телефон к USB-порту компьютера или начали использовать другой комплект, скорость может снизиться.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Первый тест я бы провел с тем адаптером и кабелем, с которыми телефон раньше точно заряжался быстро. Так можно сразу исключить половину возможных причин».

3. В разъеме скопилась пыль

Ворс и грязь способны мешать штекеру нормально войти в порт. Если кабель начал держаться хуже или зарядка периодически прерывается, осмотрите разъем при хорошем освещении. Чистить его иголками и другими металлическими предметами нельзя — можно повредить контакты.

4. Телефон слишком горячий или холодный

Смартфон контролирует температуру аккумулятора и при неблагоприятных условиях может ограничивать скорость зарядки. Поэтому после игры, долгой работы навигатора или пребывания на жаре устройство может заряжаться медленнее.

Дайте телефону вернуться к нормальной температуре и только затем сравните скорость снова.

5. Смартфон активно используется

Игры, навигация, видео и другие тяжелые задачи расходуют энергию одновременно с зарядкой. В результате процент растет значительно медленнее. Для проверки оставьте смартфон с выключенным экраном и посмотрите, изменится ли ситуация.

Если с исправным совместимым адаптером и кабелем холодный телефон по-прежнему заряжается значительно медленнее прежнего, причиной может быть аккумулятор, разъем или другая аппаратная неисправность. При сильном нагреве, запахе гари или деформации корпуса зарядку нужно прекратить и обратиться в сервис.

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