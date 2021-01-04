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Фото ProKazan.ru

Самоизоляция в мемах и дискотеки во время карантина: вспоминаем события 2020-го года в Татарстане

04.01.2021, 07:00 22 0 prokazan.ru
Весь апрель казанцы просидели дома

2020-ый закончился, и редакция ProKazan.ru решила вспомнить, какими событиями ознаменовался ушедший год.

Каждый день мы будем публиковать главные события прошлых месяцев и надеяться, что больше такого "интересного" года не повторится.

Конечно, главной темой апреля стал всемирный ковид. Большая часть планеты сидела на самоизоляции и изучала вирус с разных сторон вместе с учеными. Например, в апреле стало известно, что коронавирус может передаваться половым путем, а также все узнали, грозит ли заражение через вентиляционные пути.

Выйти из дома не особо удавалось - с 1 апреля заработала система цифровых пропусков на выход из дома и за нахождение на улице без специального разрешения казанцев штрафовали. Кроме того, и выбравшись, уехать бы не удалось - все перевозки прекратили движение, была отменена часть электропоездов, а на границах регионов стояли росгвардейцы. Всего по Татарстану было 14 блокпостов и вряд ли кому-то из казанцев пришла в голову идея пересечь границу незаконно.

В итоге, пытаясь разбавить свои четырехкомнатные будни, теперь длящиеся даже в выходные, казанцы стали придумывать мемы про самоизоляцию. Среди лучших оказался мем про карантин как привычную жизнь Иннополиса (город и правда не плотно заселен).

Мемы про самоизоляцию в Казани

Популярность набрали и мемы про работу и почти закончившиеся в городе медицинские маски.

Мемы про самоизоляцию в Татарстане

Между тем, Минниханов вошел в топ лучших руководителей регионов по борьбе с коронавирусом. Случилось это сразу после начала работы сайта Yardam.ru. Это был проект Министерства цифрового развития Татарстана совместно с Технопарком, в котором собрали информация обо всех цифровых сервисах и услугах для помощи жителям на самоизоляции. Кстати, портал "Ярдам", что в переводе с татарского языка означает "поддержка".

Однако так ли успешна была самоизоляция в Казани? Наши корреспонденты прогулялись в один из дней и своими глазами посмотрели на толпы народа в апрельскую субботу перед ларьком мороженого или битву мамочек за места на детской площадке. В соотношении с количеством патрулирующих полицейских машин, которых журналисты увидели всего одну, вовсе не кажется, что самоизоляция была такой уж строгой.

Журналисты посмотрели на самоизоляцию в апреле, совершив вылазку из дома

Об этом говорит и количество штрафов для тех, кто отказался соблюдать ограничения на выход и попался на глаза правоохранителям, и проникающие в соцсети видео с "гуляний". Например, во время самоизоляции казанцы устроили дискотеку прямо во дворе дома - с кальяном и музыкой. А в другой раз группа хулиганов (которая должна сидеть дома) напала на доставщика еды, пытаясь украсть его сумку. Также власти обнаружили несколько кальянных, которые отказались соблюдать режим самоизоляцию и более десятка кафе, среди которых есть даже крупные. Во всех случаях прокуратура обратилась в суд, чтобы прекратить деятельность этих заведений на период карантина.

Несмотря на то, что жители находились дома, громкие случаи смерти в Казани все же были. Один из таких - гибель студентки Поволжской академии спорта, которая осталась на период самоизоляции в общежитии. Причиной ее смерти стала неразделенная любовь

Однако, кажется, на фоне трешового на насилие и гибели марта, апрель был спокойный. Видимо, главной проблемой казанцев стало, как не сойти с ума и где брать деньги на жизнь. Именно поэтому самыми популярными новостями были - куда звонить, если вы на грани запоя, и почему выплаты по поддержке населения в Татарстане не коснулись детей до 7 лет?

Рустам Минниханов Коронавирус Татарстан Казань
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