20 апреля Президент РТ Рустам Минниханов провел оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросам предупреждения распространения нового типа коронавируса в республике.

В ходе совещения глава РТ затронул тему поддержки отдельных категорий безработных граждан.

"Сегодня реализуются меры поддержки граждан, оставшихся без работы. Но у нас есть те, кто не попал в данный перечень. Например, пособия на детей до 7 лет. А после 7 лет как? Или одиноко проживающие пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума. Нужно составить список этих граждан и обеспечить их продуктовыми наборами в течение 2 месяцев. Каждый месяц по 2 набора", заявил Минниханов

Планируется, что финансирование будут проходить через благотворительный фонд, будут использовать республиканские ресурсы и помощь бизнеса. Первую партию наборов планируют передать еще до майских праздников.

"Власть должна быть готова, что в это непростое время её будут ругать. Но мы должны выполнить главную задачу – сохранить людей, минимизировать риски, оказать поддержку нашим гражданам", - подчеркнул Президент РТ.