20 апреля Президент РТ Рустам Минниханов провел оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросам предупреждения распространения нового типа коронавируса в республике.
В ходе совещения глава РТ затронул тему поддержки отдельных категорий безработных граждан.
"Сегодня реализуются меры поддержки граждан, оставшихся без работы. Но у нас есть те, кто не попал в данный перечень. Например, пособия на детей до 7 лет. А после 7 лет как? Или одиноко проживающие пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума. Нужно составить список этих граждан и обеспечить их продуктовыми наборами в течение 2 месяцев. Каждый месяц по 2 набора", заявил Минниханов
Планируется, что финансирование будут проходить через благотворительный фонд, будут использовать республиканские ресурсы и помощь бизнеса. Первую партию наборов планируют передать еще до майских праздников.
"Власть должна быть готова, что в это непростое время её будут ругать. Но мы должны выполнить главную задачу – сохранить людей, минимизировать риски, оказать поддержку нашим гражданам", - подчеркнул Президент РТ.
комментарии
Из дома провел или СМС написал?
Если из офиса провел есть ли справка с места работы?
Или Минька поступает по принципы "Себе ничего - остальным закон"?