Какие салаты приготовить на Новый год 2027: чем заменить оливье и селедку под шубой
Про Казань
Оливье и селедка под шубой давно стали привычными блюдами новогоднего застолья. Однако каждый год хочется добавить в меню что-нибудь новое, особенно если гости уже знают все традиционные рецепты наизусть.
Для встречи Нового года 2027 можно выбрать салаты с овощами, сыром, птицей и фруктами. Такие сочетания подходят для праздничного стола и позволяют экспериментировать с подачей.
Салат с курицей, грушей и сыром
Для приготовления понадобятся 250 г отварного куриного филе, одна груша, 80 г твердого сыра, горсть грецких орехов и листья салата.
Курицу нарезают небольшими кусочками, грушу — тонкими ломтиками, сыр натирают или режут кубиками. Ингредиенты смешивают и заправляют оливковым маслом с небольшим количеством лимонного сока.
Салат со свеклой, апельсином и фетой
Понадобятся две небольшие запеченные свеклы, один апельсин, 100 г феты, руккола и оливковое масло.
Свеклу нарезают кубиками, апельсин очищают от пленок, сыр крошат. Все соединяют с рукколой и сбрызгивают маслом. Получается яркий салат с сочетанием сладкого, соленого и кислого вкусов.
Салат с индейкой и виноградом
Для этого блюда используют 250 г готового филе индейки, 100 г винограда без косточек, два стебля сельдерея и 50 г орехов.
Индейку нарезают, виноград разрезают пополам, сельдерей измельчают. Заправить салат можно натуральным йогуртом с горчицей.
Салат с грибами и фасолью
Обжаренные шампиньоны соединяют с консервированной красной фасолью, сладким луком и зеленью. Для заправки подойдет растительное масло с лимонным соком.
Такой салат получается сытным и не требует майонеза.
Салат с тыквой и мягким сыром
Кубики тыквы запекают при 190 градусах до мягкости, затем остужают и соединяют с мягким сыром, рукколой и тыквенными семечками.
Перед подачей добавляют немного оливкового масла и бальзамического соуса.
Эти салаты можно готовить как дополнение к традиционным блюдам. При этом заправлять их лучше непосредственно перед подачей, чтобы овощи и зелень сохранили свежесть.
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