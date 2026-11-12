Свинина с черносливом получается невероятно сочной: разрезаю рулет — и гости забывают про остальные блюда

Свинина с черносливом — эффектное горячее блюдо, которое отлично подходит для новогоднего стола. Снаружи мясной рулет покрывается румяной корочкой, а внутри скрывается ароматная начинка с лёгкой фруктовой сладостью. Особенно аппетитно блюдо выглядит в разрезе: нежные ломтики свинины чередуются с тёмными кусочками чернослива.

Приготовить такой рулет проще, чем кажется. Главное — правильно выбрать мясо, не пересушить его в духовке и дать немного отдохнуть перед нарезкой.

Какие продукты понадобятся

На 6 порций:

свинина (корейка без кости или шейка) — 1–1,2 кг;

чернослив без косточек — 180 г;

грецкие орехи — 60 г;

чеснок — 3 зубчика;

горчица — 2 ст. л.;

мёд — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — 1–1,5 ч. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сладкая паприка — 1 ч. л.

Для приготовления также понадобятся кулинарная нить и фольга.

Как приготовить свиной рулет с черносливом

Чернослив промойте. Если он сухой и жёсткий, залейте тёплой водой на 10 минут, затем тщательно обсушите. Нарежьте чернослив небольшими кусочками, а грецкие орехи крупно порубите ножом. Свинину промокните бумажными полотенцами. Острым ножом разрежьте кусок вдоль по спирали, постепенно раскрывая его в пласт толщиной около 1,5–2 см. Накройте мясо пищевой плёнкой и слегка отбейте наиболее толстые участки, чтобы пласт получился примерно одинаковой толщины. Натрите свинину солью, перцем и паприкой. Смешайте горчицу с измельчённым чесноком и одной столовой ложкой растительного масла. Смажьте мясо частью горчичной смеси, оставив немного для наружной поверхности. Равномерно распределите чернослив и грецкие орехи, отступая от краёв примерно 2 см. Плотно сверните мясо рулетом и перевяжите кулинарной нитью через каждые 3–4 см. Смешайте оставшуюся горчичную смесь с мёдом и столовой ложкой растительного масла. Смажьте рулет снаружи. Переложите мясо в форму, накройте фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C. Запекайте примерно 60 минут, затем снимите фольгу и готовьте ещё 15–25 минут до образования румяной корочки.

Точное время зависит от толщины рулета. Для цельного куска свинины безопасная внутренняя температура составляет не менее 63 °C с последующим отдыхом минимум три минуты. Проверять температуру нужно в центре мясной части, не касаясь начинки.

После приготовления оставьте рулет под неплотно прикрытой фольгой на 10–15 минут. Затем снимите нить и нарежьте мясо порционными ломтиками.

Почему свинина с черносливом получается сочной

Чернослив при нагревании становится мягким и придаёт начинке сладковато-фруктовый вкус. Он особенно хорошо сочетается со свининой, поскольку помогает сбалансировать насыщенность мяса.

Горчица добавляет лёгкую пикантность, чеснок усиливает аромат, а мёд способствует образованию аппетитной корочки.

Однако главная причина сочности — правильно выбранный кусок свинины и контроль температуры приготовления.

Для рулета особенно хорошо подходит шейка с небольшими жировыми прослойками. Она остаётся мягкой даже при достаточно длительном запекании.

Корейка получается более постной, поэтому её особенно важно не передерживать в духовке.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не разрезайте рулет сразу после духовки. Дайте мясу отдохнуть 10–15 минут, чтобы соки перераспределились внутри. Если нарезать горячую свинину немедленно, часть жидкости вытечет на доску, а ломтики получатся менее сочными.

Как правильно свернуть рулет

Чтобы начинка не выпадала, распределяйте чернослив и орехи равномерно, но не слишком близко к краям.

Сворачивайте мясо достаточно плотно, постепенно прижимая начинку.

После этого обязательно перевяжите рулет кулинарной нитью. Она поможет сохранить форму во время запекания.

Если мясной пласт получился неровным, небольшие выступающие части можно аккуратно подвернуть внутрь.

Не используйте обычные синтетические нитки: для приготовления в духовке подходит только специальный кулинарный шпагат.

Можно ли приготовить без грецких орехов

Да, орехи не являются обязательным ингредиентом.

Если хочется получить более нежную начинку, используйте только чернослив и чеснок.

Для дополнительного аромата можно добавить немного обжаренного лука.

Ещё один вариант — сочетать чернослив с небольшим количеством яблока, нарезанного мелкими кубиками. Фруктовая начинка придаст свинине приятную кисло-сладкую нотку.

Главное — не использовать слишком влажные ингредиенты, иначе рулет будет сложнее нарезать аккуратными ломтиками.

С чем подавать свинину с черносливом

Мясной рулет хорошо сочетается с запечённым картофелем, картофельным пюре и овощами.

Для новогоднего стола можно подать его с морковью, запечённой с тимьяном, или стручковой фасолью.

Особенно красиво блюдо выглядит на большой тарелке, когда несколько ломтиков разложены веером, а рядом находятся оставшиеся кусочки рулета.

Сок, выделившийся при запекании, можно использовать для приготовления соуса. Перелейте его в небольшой сотейник, удалите лишний жир и доведите до кипения. При необходимости добавьте немного воды и прогрейте до желаемой консистенции.

Можно ли приготовить рулет заранее

Свиной рулет удобно запечь накануне праздника.

После приготовления дайте мясу немного остыть, затем уберите в холодильник в закрытом контейнере, не оставляя при комнатной температуре дольше двух часов.

Перед подачей рулет можно нарезать и аккуратно разогреть в духовке при 160 °C, добавив немного мясного сока или воды. Разогревайте до температуры 74 °C в центре ломтиков.

Готовую свинину следует хранить в холодильнике не более 3–4 дней.

Свиной рулет с черносливом — удачное решение для праздничного ужина, когда хочется приготовить красивое горячее без сложных кулинарных приёмов. Мягкое мясо, ароматная начинка и румяная корочка создают насыщенное сочетание вкусов, а аккуратные ломтики с черносливом делают блюдо особенно эффектным на новогоднем столе.

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