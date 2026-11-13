Новости Татарстана

Татарстан вошел в топ-5 регионов с наименьшим числом курящих

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Татарстан занял четвертое место в рейтинге реги...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России с самой низкой долей курящих жителей. Соответствующие данные за октябрь 2026 года опубликовал Минздрав России.

Согласно статистике ведомства, меньше всего курят в Чечне — там этот показатель составляет всего 0,25%. Вторую строчку занимает Краснодарский край с 4,4%, третью — Ингушетия с 5,94%. В Татарстане доля курящих — 7,75%, а замыкает пятерку Дагестан с 8,77%.

В десятку регионов с наименьшим числом курящих также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Северная Осетия, Мордовия, Чувашия и Калужская область.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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