Татарстан вошел в топ-5 регионов с наименьшим числом курящих

Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России с самой низкой долей курящих жителей. Соответствующие данные за октябрь 2026 года опубликовал Минздрав России.

Согласно статистике ведомства, меньше всего курят в Чечне — там этот показатель составляет всего 0,25%. Вторую строчку занимает Краснодарский край с 4,4%, третью — Ингушетия с 5,94%. В Татарстане доля курящих — 7,75%, а замыкает пятерку Дагестан с 8,77%.

В десятку регионов с наименьшим числом курящих также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Северная Осетия, Мордовия, Чувашия и Калужская область.