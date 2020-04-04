Выходные строгого режима? Казанцы не хотят сидеть дома во время самоизоляции

30 марта в Татарстане был введен режим всеобщей самоизоляции. Уже 1 апреля в республике запустили сервис цифровых пропусков, и теперь граждане, прежде чем выйти из дома дальше магазина, обязаны сообщить об этом системе. Со 2 апреля за выход без пропуска начали штрафовать.

Предусмотрено несколько целей: это посещение суда, медицинских и ветеринарных организаций, банков и почтовых отделений, участие в похоронах, доставка детей в образовательные учреждения, восстановление паспорта, доставка лекарств, продуктов и помощь пожилым родственникам, а также поездка на дачу и смена места жительства. По последним двум целям время выхода составляет 2 и 6 часов соответственно, в остальных случаях гражданину на все дела дается лишь час. За цифровыми пропусками полиция будет следить с помощью "Цифрового гвардейца", так что обмануть правоохранителей поддельной смс-кой теперь не получится. Всех, кого "застукают" за прогулкой без разрешения, ждет штраф.Также право находиться вне места самоизоляции имеют те, кто обязан в эти дни работать. Кроме того, Роспотребнадзор обязал граждан соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Это касается любых общественных мест.

Ни в одном из этих пунктов не говорится о разрешении гражданам гулять в парках и скверах, а детские площадки даже обматывают сигнальной лентой, чтобы подчеркнуть их "запрещенность". Однако казанцев, кажется, все это не останавливает. Корреспондент ProKazan.ru проехался по двум районам Казани и посмотрел, как в действительности горожане соблюдают самоизоляцию.

Пустынная Чистопольская и Горьковское шоссе в три часа дня навевают мысли об апокалипсисе. Машин на дорогах города, действительно, мало, несмотря на субботу и отличную погоду.

При этом во дворах автомобилей действительно много: может, казанцы законопослушно сидят по домам?

На вечно занятой парковке у торгового центра XL даже есть свободные места. Но в здании работают продуктовые магазины и аптека, поэтому наличие здесь личного транспорта вполне объяснимо.

В условиях хорошей погоды и низкого транспортного потока активизировались дорожники. Как сообщают водители, в городе уже действительно ликвидировали ямы на некоторых участках.

Кто в эти дни больше всего ездит по улицам? Те, кому положено по долгу службы: скорая, такси, доставка грузов.

Среди участников дорожного движения - те, кто в эти дни приносит казанцам еду и радость.

Примерно так выглядят остановки: люди, кажется, стараются соблюдать дистанцию.

Однако, глядя на количество людей на остановках, возникает вопрос: куда они все едут в три часа дня в субботу? На работу и с работы - да, тем, кто обязан трудиться в эти дни, можно. Еще есть варианты, предполагающие длительное отсутствие дома - экстренная медицинская помощь (не похоже), поездка на дачу или смена места жительства. Во всех остальных случаях, предусмотренных системой цифровых пропусков, у граждан есть час на все про все. Общественный транспорт в эти дни работает по графику воскресенья - то есть ходит действительно нечасто, к тому же подвижный состав сокращен почти на треть. Соблюдается ли положенный час?

А здесь уже даже дистанцию никто не соблюдает. У ларька с мороженым - сразу пять человек.

Соотношение людей в масках и без на улицах Казани - один к одному.

Повсюду грустные таблички "закрыто". Кто-то совсем прекратил деятельность, кто-то перешел на доставку.

В некоторых кафе можно купить еду навынос. Казанцы, как видно, пользуются.

Встретившись на улице случайно, невозможно не поболтать.

Выйти погулять, кажется, молодежи ничто не мешает.

Больше всех за доступ к свежему воздуху в дни самоизоляции борются молодые мамы: их на улицах немало, и даже лента, явно указывающая на запрет посещения площадки, их не останавливает. Еще одна категория казанцев, которая не может жить взаперти - это пенсионеры. Они тоже вовсю гуляют.

Пернатые чувствуют себя вольготно - их-то точно не оштрафуют.

За час поездки мы встретили только одну полицейскую машину - правоохранители, как и положено, в масках. При этом на улицах нам не попалось (но мы не утверждаем, что их нет) ни одного патруля. Никого при нас не останавливали для проверки законности нахождения вне места самоизоляции. При этом в целом по Татарстану уже поймали несколько десятков нарушителей режима. Все они были за границей или контактировали с заболевшими коронавирусом.

Как в пятницу сообщили на онлайн-брифинге в Кабмине Татарстана, режим самоизоляции в республике будет продлен до "улучшения эпидемиологической обстановки". Ее планируют оценить в конце следующей недели. А пока казанцы продолжают гулять, пользуясь внезапными выходными и оправдываясь хорошей погодой.