Наверх
добавь новость и заработай 500 Р
COVID-19 в Татарстане
25 заболевших
0 погибших
6 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

20:11, 04.04.2020
Выходные строгого режима? Казанцы не хотят сидеть дома во время самоизоляции
17:45, 04.04.2020
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
16:36, 04.04.2020
Пропуски на выход из дома у татарстанцев будет проверять «Цифровой гвардеец»
16:44, 01.04.2020
Где казанцы смогут заказать еду на дом
16:19, 04.04.2020
В Челнах полиция устроила погоню за водителем, допустившим сразу пять нарушений ПДД
16:10, 04.04.2020
Жители Татарстана досрочно получат пенсии за апрель
15:50, 04.04.2020
Нарколог предостерег россиян от употребления алкоголя во время самоизоляции
13:02, 04.04.2020
На дорогах Казани отключат 70% ночного освещения
12:22, 04.04.2020
В Кукморском районе из-за подъема Вятки вода подошла к домам
11:29, 04.04.2020
За сутки в России от коронавируса умерли девять человек, заболели более 500
11:08, 04.04.2020
Спасатели показали, как устраняют последствия разлива нефти в Татарстане
11:00, 04.04.2020
В Татарстане увеличено время действия цифровых пропусков по двум целям
10:29, 04.04.2020
В Татарстане спасатели искали женщину, которая ушла из дома в халате, носках и одеяле
10:26, 04.04.2020
В ФК «Рубин» наполовину урезали зарплаты
09:22, 04.04.2020
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
19:51, 03.04.2020
Казанские предприниматели рассказали, как самоизоляция отразилась на их бизнесе
19:48, 03.04.2020
Банк «Открытие» заработал за январь-февраль 2020 года 4,6 млрд рублей чистой прибыли
19:45, 03.04.2020
В Москве создали базу фотографий заразившихся коронавирусом
19:01, 03.04.2020
Парня из Нижнекамска подозревают в распространении детской порнографии
18:51, 03.04.2020
В Челнах решили продать помещения кафе Pipa и кальянной «Дуть»
18:49, 03.04.2020
В Татарстане будут судить мужчину, который год развращал свою падчерицу
18:23, 03.04.2020
Рубрика «Сберкнижка»: как живет казанская бизнес-леди на карантине
17:44, 03.04.2020
Челнинские учителя собственными силами сшили 25 тысяч масок
17:04, 03.04.2020
В Татарстане лаборатории могут делать по 1,5 тысячи тестов на COVID-19 в сутки
17:02, 03.04.2020
Стало известно, сколько челнинцев нарушили режим самоизоляции
16:42, 03.04.2020
Митрополит Феофан пролетел вертолетным крестным ходом над Казанью в связи с коронавирусом
16:24, 03.04.2020
КАМАЗ с 6 апреля возобновит производство
16:18, 03.04.2020
В Татарстане продлен режим самоизоляции «до улучшения обстановки»
16:02, 03.04.2020
В Татарстане временно отменят плату за детский сад
15:48, 03.04.2020
В Татарстане коронавирусом болеет молодежь и люди среднего возраста
15:31, 03.04.2020
Стало известно число контактных случаев заражения коронавирусом в Татарстане
15:17, 03.04.2020
Челнинец, испугавшись распространения коронавируса, выстрелил в курьера из пневматики
15:14, 03.04.2020
В Приволжье растет спрос на голосовой и интернет-трафик
14:27, 03.04.2020
В Альметьевске прошла дезинфекция дворов и остановок
14:13, 03.04.2020
27 человек на рейс: в общественном транспорте Казани стало существенно меньше пассажиров
14:01, 03.04.2020
Минпросвещения РФ: не исключено, что школьникам придется учиться летом
13:43, 03.04.2020
Татарстану рекомендовали выращивать больше картошки и овощей
13:33, 03.04.2020
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
13:30, 03.04.2020
В Казани поймали очередных «бизнесменов», спекулировавших на продаже масок и антисептиков
13:25, 03.04.2020
«Теста на COVID-19 в свободном доступе нет»: что делать тем, кто заподозрил у себя коронавирус
12:36, 03.04.2020
Жительница Казани взяла в аренду фотоаппарат и сдала его в комиссионку
12:35, 03.04.2020
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
12:02, 03.04.2020
В челнинском центре для бездомных «мертвым душам» выделяли льготные путевки в санатории
11:05, 03.04.2020
Больше половины россиян не имеют финансовых накоплений
11:01, 03.04.2020
Коронавирус в Татарстан «летит» из-за границы: за сутки выявлено шесть новых заболевших
10:48, 03.04.2020
В Челнах мертвый мужчина сутки просидел за рулем автомобиля
10:41, 03.04.2020
За сутки в России коронавирус нашли у 601 человека. Есть новые летальные случаи
10:21, 03.04.2020
Наиль Магдеев проверил дезинфекцию подъездов в Челнах
09:49, 03.04.2020
Предварительно положительные тесты на коронавирус выявлены у 21 жителя Татарстана
09:20, 03.04.2020
В Казани мужчина с ножницами ограбил квартиру 82-летней старушки
09:01, 03.04.2020
ВТБ предлагает клиентам повышенную ставку в 6,5% при открытии онлайн-вклада
08:05, 03.04.2020
Мы все осознали: что на самом деле сказал Владимир Путин в своем обращении
21:39, 02.04.2020
В Казани задержали мошенников, торговавших в соцсетях поддельными «рабочими» справками
20:15, 02.04.2020
Фоторепортаж: что происходит в Казани, пока все сидят дома
20:00, 02.04.2020
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
19:02, 02.04.2020
В Набережных Челнах байкеры начали доставлять продукты пожилым в самоизоляции
18:35, 02.04.2020
Казанских правоохранителей, которые дежурят на блокпостах, снабжают горячей едой
17:58, 02.04.2020
Жительница Казани отделалась условным сроком за нападение с ножом на отца
17:37, 02.04.2020
В Татарстане поймали более 60 нарушителей режима самоизоляции
17:15, 02.04.2020
В Татарстане арестовали бизнесмена, изготавливавшего контрафактные антисептики
17:07, 02.04.2020
Владимир Путин объявил, что весь апрель в России будет нерабочим
16:35, 02.04.2020
В Татарстане мужчину подозревают в надругательстве над маленькой племянницей
16:30, 02.04.2020
В Татарстане заработал проект по доставке бесплатной еды, ранее анонсированный Миннихановым
16:02, 02.04.2020
В Татарстане ожидается потепление до +16 градусов
16:00, 02.04.2020
В магазинах Нижнекамска наносят разметки, чтобы люди не приближались друг к другу
16:00, 02.04.2020
Tele2 дополняет тарифы уникальными предложениями для абонентов в период самоизоляции
15:30, 02.04.2020
В 14 городах Татарстана ввели особый порядок въезда и выезда в связи с коронавирусом
15:28, 02.04.2020
В Казани школьники из малоимущих семей получат бесплатные продукты
15:13, 02.04.2020
В Казани троих подростков осудили за вымогательство денег у сверстника
15:10, 02.04.2020
«ТНТ против коронавируса»: Тимати, Екатерина Варнава, Гарик Харламов, Дмитрий Губерниев и Мигель
15:05, 02.04.2020
В Татарстане из-за коронавируса ограничивают работу поликлиник
15:01, 02.04.2020
Стало известно, сколько аппаратов ИВЛ есть в Татарстане
14:17, 02.04.2020
В Челнах начали транслировать богослужения в режиме онлайн
14:11, 02.04.2020
Стало известно, в каком месяце в Татарстане повысится риск лесных пожаров
13:52, 02.04.2020
Банк «Открытие» продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действия
11:52, 02.04.2020
Наиль Магдеев вошел в десятку лучших мэров «Национального рейтинга»
11:31, 02.04.2020
В Челнах мужчина забыл в банкомате 40 тысяч. Этим воспользовался злоумышленник
Фото Prokazan.ru

Выходные строгого режима? Казанцы не хотят сидеть дома во время самоизоляции

Bчера, 20:11 3308 11 Автор: prokazan.ru
17 фото субботней Казани в режиме самоизоляции

30 марта в Татарстане был введен режим всеобщей самоизоляции. Уже 1 апреля в республике запустили сервис цифровых пропусков, и теперь граждане, прежде чем выйти из дома дальше магазина, обязаны сообщить об этом системе. Со 2 апреля за выход без пропуска начали штрафовать.

Предусмотрено несколько целей: это посещение суда, медицинских и ветеринарных организаций, банков и почтовых отделений, участие в похоронах, доставка детей в образовательные учреждения, восстановление паспорта, доставка лекарств, продуктов и помощь пожилым родственникам, а также поездка на дачу и смена места жительства. По последним двум целям время выхода составляет 2 и 6 часов соответственно, в остальных случаях гражданину на все дела дается лишь час. За цифровыми пропусками полиция будет следить с помощью "Цифрового гвардейца", так что обмануть правоохранителей поддельной смс-кой теперь не получится. Всех, кого "застукают" за прогулкой без разрешения, ждет штраф.Также право находиться вне места самоизоляции имеют те, кто обязан в эти дни работать. Кроме того, Роспотребнадзор обязал граждан соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Это касается любых общественных мест. 

Ни в одном из этих пунктов не говорится о разрешении гражданам гулять в парках и скверах, а детские площадки даже обматывают сигнальной лентой, чтобы подчеркнуть их "запрещенность". Однако казанцев, кажется, все это не останавливает. Корреспондент ProKazan.ru проехался по двум районам Казани и посмотрел, как в действительности горожане соблюдают самоизоляцию.

Пустынная Чистопольская и Горьковское шоссе в три часа дня навевают мысли об апокалипсисе. Машин на дорогах города, действительно, мало, несмотря на субботу и отличную погоду.

При этом во дворах автомобилей действительно много: может, казанцы законопослушно сидят по домам?

На вечно занятой парковке у торгового центра XL даже есть свободные места. Но в здании работают продуктовые магазины и аптека, поэтому наличие здесь личного транспорта вполне объяснимо.

В условиях хорошей погоды и низкого транспортного потока активизировались дорожники. Как сообщают водители, в городе уже действительно ликвидировали ямы на некоторых участках.

Кто в эти дни больше всего ездит по улицам? Те, кому положено по долгу службы: скорая, такси, доставка грузов.

Среди участников дорожного движения - те, кто в эти дни приносит казанцам еду и радость. 

Примерно так выглядят остановки: люди, кажется, стараются соблюдать дистанцию.

Однако, глядя на количество людей на остановках, возникает вопрос: куда они все едут в три часа дня в субботу? На работу и с работы - да, тем, кто обязан трудиться в эти дни, можно. Еще есть варианты, предполагающие длительное отсутствие дома - экстренная медицинская помощь (не похоже), поездка на дачу или смена места жительства. Во всех остальных случаях, предусмотренных системой цифровых пропусков, у граждан есть час на все про все. Общественный транспорт в эти дни работает по графику воскресенья - то есть ходит действительно нечасто, к тому же подвижный состав сокращен почти на треть. Соблюдается ли положенный час?

А здесь уже даже дистанцию никто не соблюдает. У ларька с мороженым - сразу пять человек. 

Соотношение людей в масках и без на улицах Казани - один к одному.

Повсюду грустные таблички "закрыто". Кто-то совсем прекратил деятельность, кто-то перешел на доставку. 

В некоторых кафе можно купить еду навынос. Казанцы, как видно, пользуются. 

Встретившись на улице случайно, невозможно не поболтать. 

Выйти погулять, кажется, молодежи ничто не мешает. 

Больше всех за доступ к свежему воздуху в дни самоизоляции борются молодые мамы: их на улицах немало, и даже лента, явно указывающая на запрет посещения площадки, их не останавливает. Еще одна категория казанцев, которая не может жить взаперти - это пенсионеры. Они тоже вовсю гуляют.

Пернатые чувствуют себя вольготно - их-то точно не оштрафуют.

За час поездки мы встретили только одну полицейскую машину - правоохранители, как и положено, в масках. При этом на улицах нам не попалось (но мы не утверждаем, что их нет) ни одного патруля. Никого при нас не останавливали для проверки законности нахождения вне места самоизоляции. При этом в целом по Татарстану уже поймали несколько десятков нарушителей режима. Все они были за границей или контактировали с заболевшими коронавирусом.

Как в пятницу сообщили на онлайн-брифинге в Кабмине Татарстана, режим самоизоляции в республике будет продлен до "улучшения эпидемиологической обстановки". Ее планируют оценить в конце следующей недели. А пока казанцы продолжают гулять, пользуясь внезапными выходными и оправдываясь хорошей погодой. 

комментарии

Горожанин
0
04 апреля 2020
20:33
Люди, которые пожизни живут в самоизоляции, психологически более здоровы, чем те, кто потреблеет ПроПагандистские фейк-ньюс, филмз и песняз.
Житель рт
0
04 апреля 2020
20:37
Режима чс нет значит и штрафов никаких быть не может
Горожанин
1
04 апреля 2020
20:50
Стукачей никто не любит
Горожанин
0
04 апреля 2020
21:06
Любой журналист, общественник, политик скажет, что экстравертность является нормальным поведением, не зная или умалчивая, что по дядюшке Фрейду получается так, что именно интравертность в зоне комфорта. Поэтому есть такие вещи, как черный список номеров, спам-фильтр, блокировщик содержимого страниц.
Саня
0
04 апреля 2020
21:43
Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности
Горожанин
0
04 апреля 2020
21:54
Какая изоляция. Денег нет. Биржа труда телефон недоступен. Справки требуют которые недостать. Таксовать недают, и недают лицензию на цветную машину. Зато 21 регион все зарабатывают. А казанцы в изоляции. Выйти из дома 15000 штраф. Не заработать не выйти.
Дмитрий
0
04 апреля 2020
22:05
Зачем смерти от хронических или просто старческих болезней преподносить как смерть от вируса? Все мы умрем. Кто-то раньше, кто-то позже. Даже господь не обещает вечную жизнь ))
Это просто глобальная мистификация с вполне понятными целями. Надо просто хорошо знать историю.
Горожанин
0
04 апреля 2020
22:06
Многие работают какой кароновирусу все обмани в Челнах, Заинске, Казани
Горожанин
3
04 апреля 2020
22:17
Много народу шатается по улицам, как из окна выглядишь, то демонстрации туда сюда. Думаю, это моя семья что ли только сидит и спасает нацию не выходя на свежий воздух. Правила не для всех, значит .
Горожанин
0
04 апреля 2020
22:25
Один большой Замбези . В Москве ещё не ввели "разрешение передвижения через смс" или QR код . Интересно , у москвичей тоже будут требовать давать согласие на обработку личных данных ? Ещё у них можно до торгового центра доехать за покупками ,если не нашли необходимого в ближайших магазинах .
Русский обыватель
0
04 апреля 2020
22:26
Если нельзя подходить ближе чем на полтора метра, то как я буду прижиматься к симпатичным мужчинам на улице?

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

13:11, 04.04.2020
В России скончалась женщина, вылечившаяся от коронавируса
17:52, 03.04.2020
Россия полностью прекращает международное авиасообщение
09:00, 31.03.2020
Унистрой запустил дистанционный офис продаж
12:23, 03.04.2020
В Москве родился ребенок с коронавирусом
13:29, 02.04.2020
Сегодня Владимир Путин снова обратится к россиянам. В предыдущий раз он объявил нерабочую неделю
11:00, 02.04.2020
В Приволжском федеральном округе за сутки коронавирусом заболел 31 человек. Один пациент умер
09:00, 02.04.2020
Ученый объяснил, как влияет курение на риск заражения коронавирусом
11:40, 01.04.2020
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в один метр
10:31, 31.03.2020
За фейки о коронавирусе введут штраф до двух млн рублей
08:39, 31.03.2020
Учёные Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19
08:20, 31.03.2020
В 26 регионах России ввели режим самоизоляции
07:51, 31.03.2020
Трамп сообщил о прибывшем из России самолете с медицинским оборудованием
11:26, 30.03.2020
В России ужесточат наказание за нарушение карантина
11:13, 30.03.2020
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
10:02, 29.03.2020
Российский вирусолог рассказал, когда в стране будет пик заболеваемости коронавирусом
02:30, 29.03.2020
ФМБА России представило лекарство от коронавируса
11:18, 27.03.2020
Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус
10:36, 27.03.2020
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
09:51, 27.03.2020
Россия прекратила авиасообщения с другими странами
08:07, 27.03.2020
За нарушение карантина в России могут оштрафовать на миллион
07:54, 27.03.2020
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
18:30, 25.03.2020
Президент РФ объявил неделю выходных из-за коронавируса и призвал россиян оставаться дома
15:17, 24.03.2020
Из-за шутки о коронавирусе был эвакуирован вагон поезда
21:08, 23.03.2020
В России из роддома украли новорожденную девочку
15:42, 22.03.2020
В России пока не будут вводить жесткий карантин по коронавирусу
13:24, 22.03.2020
Спецслужбы ликвидировали боевика, который готовил теракт
17:59, 20.03.2020
Самарского пивовара поймали с помощью компьютеров
17:45, 20.03.2020
Во Владикавказе за покупку одежды можно получить гречку и макароны в подарок
17:35, 20.03.2020
Ученые России разработали 6 вакцин от коронавируса
17:24, 20.03.2020
Студенческие мероприятия в России проходят в закрытом формате
10:14, 20.03.2020
В Подмосковье мужчина напал на ребенка с ножом и битой
23:54, 17.03.2020
В России под обстрел попал вертолет Ми-8 с грузом горючего
20:08, 16.03.2020
Евросоюз запретил въезд в Шенген на ближайший месяц из-за коронавируса
20:00, 16.03.2020
Срок сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
19:47, 16.03.2020
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса
19:50, 14.03.2020
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
20:25, 12.03.2020
В России подтвердили ещё 6 случаев заражения коронавирусом
16:41, 11.03.2020
Жительница Зеленограда отправила в родительский чат обнаженные фото шестиклассницы
16:25, 11.03.2020
В Подмосковье рессора от грузовика влетела в лобовое стекло автомобиля
15:36, 11.03.2020
В воинской части Подмосковья произошел взрыв, есть пострадавшие
17:42, 10.03.2020
В аптеках России ожидается рост цен на лекарства из-за повышения курса валют
17:25, 10.03.2020
СМИ: в Большом театре задержали спектакль из-за возможного коронавируса у приглашенной солистки
15:30, 03.03.2020
В Москве стюардесса, у которой заподозрили коронавирус, сбежала из карантина
20:11, 02.03.2020
В Конституцию РФ могут внести упоминание о Боге
19:47, 27.02.2020
В Самаре трамвай упал и раздавил пять машин. Это попало на видео
21:29, 26.02.2020
В Саратове двое подростков планировали убить около 40 человек
21:06, 26.02.2020
Школьник напал на пожилую учительницу с ножом. Есть видео с места происшествия
20:07, 12.02.2020
Следователя, который отмечал повышение под лозунг «Жизнь ворам!», уже наказали
14:24, 12.02.2020
В Москве экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда
11:08, 12.02.2020
В Тюмени силовик отметил повышение под лозунги «АУЕ!» и «Жизнь ворам!»
10:31, 11.02.2020
СМИ: Алена Водонаева находится в розыске за долги
10:17, 11.02.2020
В Уфе врачи убежали от пациента, вернувшегося из Китая
00:41, 11.02.2020
За пранк в московском метро парню грозит лишение свободы
12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП