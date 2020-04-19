В Деревне Универсиады нашли мертвой одну из студенток, которая осталась в Казани на время самоизоляции. Официальное заявление по этому поводу сделали в Поволжской академии спорта и туризма, на втором курсе которой училась девушка.

По данным пресс-службы вуза, студентка по имени Александра покончила с собой из-за проблем в личной жизни вечером 13 апреля.

"Александра имела звание мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ. Девушка жила в благополучной семье, недавно завершила свою спортивную карьеру, хорошо училась и ладила с соседками по комнате. В момент объявления карантина, когда подружки разъехались, она предпочла остаться в Деревне универсиады в режиме самоизоляции. О своей неразделенной любви она написала в предсмертной записке" - сообщают в академии.

Вузом оказывается помощь для транспортировки и захоронения тела. Также в пресс-службе академии рассказали о телеграмме с соболезнованиями, которая пришла от министра спорта РФ Олега Матыцина.

"Уход из жизни столь молодой девушки, положительные личные качества и жизненная позиция которой были примером для окружающих, - это огромное горе", - значится в сообщении.