Почти 98 тысяч больничных в Татарстане закрыли дистанционно

В Татарстане через мессенджер «Макс» провели более 133 тысяч телемедицинских консультаций и дистанционно закрыли почти 98 тысяч больничных листов. Об этом сообщил замглавы минцифры РТ Алексей Клонцак.

Опция доступна по всей республике. Для повторного приема пациенту достаточно установить мессенджер «Макс» и дать согласие на телемедицинскую консультацию. Решение о переводе приема в онлайн-формат принимает лечащий врач с учетом тяжести заболевания и особенностей здоровья пациента.

Процедура дистанционного закрытия больничного выглядит так: на очном приеме врач оценивает состояние пациента и, если ситуация позволяет, предлагает провести следующий прием через «Макс». Доктор фиксирует номер телефона и назначает дату видеозвонка. За сутки до приема в чат-боте «Мое здоровье. Татарстан» приходит уведомление с датой, временем и ссылкой для подключения, а за 15 минут до начала — напоминание. Пациент подключается к звонку со смартфона, врач работает через веб-версию платформы и вносит данные в систему «Электронное здравоохранение Республики Татарстан». Если во время приема доктор подтверждает, что пациент здоров, электронный больничный лист закрывается прямо во время звонка.

Через сервис «Мое здоровье. Татарстан» также можно перейти в мини-приложение «Госуслуги РТ» и записаться на очный прием к нужному специалисту.