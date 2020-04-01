«Самоизоляция - это как жизнь в Иннополисе»: топ казанских мемов про карантин

На этой неделе многие казанцы работают удаленно или вовсе отдыхают, проводя целые дни напролет в Интернете, а значит, постоянно натыкаются на новости о коронавирусе. Предлагаем отвлечься от тревожных сообщений и просто посмотреть подборку местных мемов о карантине.
Президент дурного не посоветует!
Почему бы и нет? Кто любил в детстве динозавров?
Не самый худший вариант! В Иннополисе здорово!
А вы бы где хотели жить?
Признавайтесь, уже делали шашлыки в этом году?
Видимо, именно этот генератор тревожных сообщений для мессенджеров используют паникующие казанцы. А вам присылают подобное?
Кроме шуток, в РТ с 30 марта действует режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только с разрешения. Как его получить, читайте здесь.
комментарии
"«План голода» прежде всего сказался на советских военнопленных, которые практически не получали продуктов питания. За весь период войны, по подсчетам историков, от голода умерли почти 2 млн человек советских военнопленных.
Не менее болезненно голод ударил по тем, кого немцы рассчитывали уничтожить в первую очередь – евреям и цыганам. К примеру, евреям было запрещено приобретать молоко, масло, яйца, мясо и овощи.
Продуктовая «порция» для минских евреев, которые находились в ведении группы армий «Центр», не превышала 420 килокалорий в день – это привело в гибели десятков тысяч людей в зимний период 1941-1942 годов.". Не было голода, да?
"«План голода» прежде всего сказался на советских военнопленных, которые практически не получали продуктов питания. За весь период войны, по подсчетам историков, от голода умерли почти 2 млн человек советских военнопленных.
Не менее болезненно голод ударил по тем, кого немцы рассчитывали уничтожить в первую очередь – евреям и цыганам. К примеру, евреям было запрещено приобретать молоко, масло, яйца, мясо и овощи.
Продуктовая «порция» для минских евреев, которые находились в ведении группы армий «Центр», не превышала 420 килокалорий в день – это привело в гибели десятков тысяч людей в зимний период 1941-1942 годов.". Не было голода, да?