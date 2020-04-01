«Самоизоляция - это как жизнь в Иннополисе»: топ казанских мемов про карантин

На этой неделе многие казанцы работают удаленно или вовсе отдыхают, проводя целые дни напролет в Интернете, а значит, постоянно натыкаются на новости о коронавирусе. Предлагаем отвлечься от тревожных сообщений и просто посмотреть подборку местных мемов о карантине.

Президент дурного не посоветует!

Почему бы и нет? Кто любил в детстве динозавров?

Не самый худший вариант! В Иннополисе здорово!

А вы бы где хотели жить?

Признавайтесь, уже делали шашлыки в этом году?

Видимо, именно этот генератор тревожных сообщений для мессенджеров используют паникующие казанцы. А вам присылают подобное?

Кроме шуток, в РТ с 30 марта действует режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только с разрешения. Как его получить, читайте здесь.