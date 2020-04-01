«Самоизоляция - это как жизнь в Иннополисе»: топ казанских мемов про карантин

Наверх
добавь новость и заработай 500 Р
COVID-19 в Татарстане
25 заболевших
0 погибших
6 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

13:25, сегодня
«Теста на COVID-19 в свободном доступе нет»: что делать тем, кто заподозрил у себя коронавирус
14:01, сегодня
Минпросвещения РФ: не исключено, что школьникам придется учиться летом
13:33, сегодня
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
16:44, 01.04.2020
Где казанцы смогут заказать еду на дом
13:30, сегодня
В Казани поймали очередных «бизнесменов», спекулировавших на продаже масок и антисептиков
12:36, сегодня
Жительница Казани взяла в аренду фотоаппарат и сдала его в комиссионку
12:35, сегодня
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
09:00, 31.03.2020
Унистрой запустил дистанционный офис продаж
12:02, сегодня
В челнинском центре для бездомных «мертвым душам» выделяли льготные путевки в санатории
11:05, сегодня
Больше половины россиян не имеют финансовых накоплений
11:01, сегодня
Коронавирус в Татарстан «летит» из-за границы: за сутки выявлено шесть новых заболевших
10:48, сегодня
В Челнах мертвый мужчина сутки просидел за рулем автомобиля
10:41, сегодня
За сутки в России коронавирус нашли у 601 человека. Есть новые летальные случаи
10:21, сегодня
Наиль Магдеев проверил дезинфекцию подъездов в Челнах
09:49, сегодня
Предварительно положительные тесты на коронавирус выявлены у 21 жителя Татарстана
09:20, сегодня
В Казани мужчина с ножницами ограбил квартиру 82-летней старушки
09:01, сегодня
ВТБ предлагает клиентам повышенную ставку в 6,5% при открытии онлайн-вклада
08:05, сегодня
Мы все осознали: что на самом деле сказал Владимир Путин в своем обращении
21:39, 02.04.2020
В Казани задержали мошенников, торговавших в соцсетях поддельными «рабочими» справками
20:15, 02.04.2020
Фоторепортаж: что происходит в Казани, пока все сидят дома
20:00, 02.04.2020
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
19:02, 02.04.2020
В Набережных Челнах байкеры начали доставлять продукты пожилым в самоизоляции
18:35, 02.04.2020
Казанских правоохранителей, которые дежурят на блокпостах, снабжают горячей едой
17:58, 02.04.2020
Жительница Казани отделалась условным сроком за нападение с ножом на отца
17:37, 02.04.2020
В Татарстане поймали более 60 нарушителей режима самоизоляции
17:15, 02.04.2020
В Татарстане арестовали бизнесмена, изготавливавшего контрафактные антисептики
17:07, 02.04.2020
Владимир Путин объявил, что весь апрель в России будет нерабочим
16:35, 02.04.2020
В Татарстане мужчину подозревают в надругательстве над маленькой племянницей
16:30, 02.04.2020
В Татарстане заработал проект по доставке бесплатной еды, ранее анонсированный Миннихановым
16:02, 02.04.2020
В Татарстане ожидается потепление до +16 градусов
16:00, 02.04.2020
В магазинах Нижнекамска наносят разметки, чтобы люди не приближались друг к другу
16:00, 02.04.2020
Tele2 дополняет тарифы уникальными предложениями для абонентов в период самоизоляции
15:30, 02.04.2020
В 14 городах Татарстана ввели особый порядок въезда и выезда в связи с коронавирусом
15:28, 02.04.2020
В Казани школьники из малоимущих семей получат бесплатные продукты
15:13, 02.04.2020
В Казани троих подростков осудили за вымогательство денег у сверстника
15:10, 02.04.2020
«ТНТ против коронавируса»: Тимати, Екатерина Варнава, Гарик Харламов, Дмитрий Губерниев и Мигель
15:05, 02.04.2020
В Татарстане из-за коронавируса ограничивают работу поликлиник
15:01, 02.04.2020
Стало известно, сколько аппаратов ИВЛ есть в Татарстане
14:17, 02.04.2020
В Челнах начали транслировать богослужения в режиме онлайн
14:11, 02.04.2020
Стало известно, в каком месяце в Татарстане повысится риск лесных пожаров
13:52, 02.04.2020
Банк «Открытие» продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действия
13:34, 02.04.2020
В Казани за нарушение карантинных мер закрыли кальянную
13:03, 02.04.2020
На выездах из Казани дежурит полиция и Росгвардия
12:46, 02.04.2020
Ильсур Метшин сохранил позицию в топе мэров российских городов
11:52, 02.04.2020
Наиль Магдеев вошел в десятку лучших мэров «Национального рейтинга»
11:39, 02.04.2020
В Казани ежедневно проводят дезинфекцию поездов дальнего следования
11:31, 02.04.2020
В Челнах мужчина забыл в банкомате 40 тысяч. Этим воспользовался злоумышленник
11:18, 02.04.2020
В Татарстане выздоровели четыре пациента с коронавирусом
11:11, 02.04.2020
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
10:39, 02.04.2020
В России за сутки COVID-19 выявлен у 771 человека. Шестеро пациентов умерли
10:27, 02.04.2020
Российский инфекционист предсказал, когда в стране закончится вспышка коронавируса
10:13, 02.04.2020
Банк «Открытие и Wildberries запустили онлайн-сервис кредитования малого и среднего бизнеса
10:07, 02.04.2020
«ТаксовичкоФ» приехал в Нижнекамск, Нурлат и Азнакаево
10:06, 02.04.2020
В Челнах женщина выпала с восьмого этажа дома
09:53, 02.04.2020
В Татарстане росгвардейцы задержали мужчин, которые пытались украсть аккумулятор «КАМАЗа»
09:30, 02.04.2020
Рустам Минниханов вошел в топ глав регионов по борьбе с коронавирусом
20:00, 01.04.2020
В правительстве предложили продлить в России нерабочую неделю
19:38, 01.04.2020
«КАМАЗ» подарит челнинским медикам маски и противоэпидемические костюмы
19:27, 01.04.2020
Три тысячи призывников в Татарстане проверят на коронавирус
19:12, 01.04.2020
«Почта России» рассказала о режиме работы отделений в связи со всеобщей изоляцией
19:01, 01.04.2020
ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали совместное предприятие по работе с большими данными
18:39, 01.04.2020
Директор челнинского театра три года получал зарплату умершего звукооператора
18:09, 01.04.2020
Зараженный коронавирусом медик из Казани рассказала, как переносит болезнь в Италии
18:09, 01.04.2020
Минздрав РФ: коронавирус может передаваться половым путем
17:50, 01.04.2020
ВШМ СПбГУ проведет для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате
17:25, 01.04.2020
В аптеках автограда снова появились антисептики
17:10, 01.04.2020
В Казани задержали мужчину, который втридорога продавал медицинские маски
17:10, 01.04.2020
«Звоните ДиКаприо!», «Бывшие» и еще четыре российских сериала, поднимающих знаковые вопросы времени
16:41, 01.04.2020
Штрафовать за передвижение без спецпропусков в Татарстане будут со 2 апреля
16:25, 01.04.2020
Челнинец попытался забить своего соседа молотком
16:15, 01.04.2020
В Менделеевске закроют въезд и выезд из города
16:02, 01.04.2020
В детском саду Татарстана воспитательница пнула трехлетнего малыша
15:37, 01.04.2020
Житель Челнов вылетел с дороги и врезался в дерево
15:17, 01.04.2020
В Нижнекамском районе начали шить медицинские маски
14:00, 01.04.2020
В Татарстане около трассы произошел разлив нефти
08:56, 01.04.2020
В Челнах пожарные спасли из горящего дома женщину с ребенком
19:52, 31.03.2020
В Челны запретят въезд и выезд транспорта
13:30, 31.03.2020
«Давай останемся дома»: Ольга Бузова призвала соблюдать правила карантина
Фото ProKazan.ru

«Самоизоляция - это как жизнь в Иннополисе»: топ казанских мемов про карантин

01.04.2020, 13:12 2261 13 Автор: prokazan.ru
Положительные эмоции продлевают жизнь

На этой неделе многие казанцы работают удаленно или вовсе отдыхают, проводя целые дни напролет в Интернете, а значит, постоянно натыкаются на новости о коронавирусе. Предлагаем отвлечься от тревожных сообщений и просто посмотреть подборку местных мемов о карантине. 

Президент дурного не посоветует!

Почему бы и нет? Кто любил в детстве динозавров?

Не самый худший вариант! В Иннополисе здорово!

А вы бы где хотели жить?

Признавайтесь, уже делали шашлыки в этом году?

Видимо, именно этот генератор тревожных сообщений для мессенджеров используют паникующие казанцы. А вам присылают подобное?

Кроме шуток, в РТ с 30 марта действует режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только с разрешения. Как его получить, читайте здесь.

читайте также:

Ильсур Метшин сохранил позицию в топе мэров российских городов
Сколько стоит корпоратив в Набережных Челнах
Квартира или дача: казанский врач сказал, где лучше самоизолироваться
Фоторепортаж: ХК «Челны» победили гостей из Кургана в домашней серии
«В России есть два стабильных момента – смерти и свадьбы»: женятся ли казанцы во время карантина
«Коронавирусные каникулы»: как будет жить и работать Казань в ближайшую неделю
Рубрика «Сберкнижка»: как в Казани живет девушка, ставшая матерью в 14 лет
Дети бьют стекла, ругаются матом и хамят учителям: в Казани выяснили, что делать с хулиганами
Депутат против предпринимателя: в Казани бушуют «домофонные войны»
«Пила до школы, во время занятий и после них»: как живет уроженка Казани с клинической депрессией
В Казани аферисты постоянно обманывают вдову ветерана. «Они будто знают, где живет одинокая женщина»
Елена Малышева изменила жизнь казанского алкоголика
Соцсети: в Казани молодежь снова катается на крышах автомобилей
«Она будет уже готовая мама»: российским девочкам предложили учиться дома, но казанцы против
В Казани иностранец ограбил девушку и пытался спрятаться
В Казани мужчине с 4-месячной дочерью разбили стекло машины
Жительница Казани зарезала 60-летнего приятеля во время празднования 8 Марта
Казанец до смерти избил свою подругу кулаками
Казанцы возмущены свалками после 8 Марта
Казанцы смогут сдать вторсырье на переработку
«Хотела букет, а он принес крыс»: топ подарков на 8 марта, от которых девушки пришли в бешенство
В Казани ветер сорвал деревянные конструкции с крыши дома
Показать больше...

комментарии

Горожанин
1
01 апреля 2020
13:25
Ну всё , шифер поехал у кого то . У нормальных и интелегентных людей нет таких осоциаций и "видений" . Всё спокойно . А это похоже у кого то засвербило в одном месте .
Горожанин
2
01 апреля 2020
13:46
В Иннополисе ? Скорее - в оккупированном Витебске ...
Русский обыватель
26
01 апреля 2020
16:12
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
1
01 апреля 2020
16:28
Надо порыться в чулане, там противогаз валялся, у него гофрофильтр не пропустит вирус даже в чистом виде, не говоря уже о каплях.
Горожанин
1
01 апреля 2020
19:28
Вспомнился опыт с оргстеклом, только резюме его дебильное. Но если из оргстекла можно сделать начинку конденсатора, значит тоже можно создать электро статическое поллэ.
В ответ на комментарий пользователя
Горожанин
0
01 апреля 2020
23:34
Это квантовая механика.
В ответ на комментарий пользователя
Шемшир
49
02 апреля 2020
10:54
Держи, гадина нацистская, образо вывайся.
"«План голода» прежде всего сказался на советских военнопленных, которые практически не получали продуктов питания. За весь период войны, по подсчетам историков, от голода умерли почти 2 млн человек советских военнопленных.
Не менее болезненно голод ударил по тем, кого немцы рассчитывали уничтожить в первую очередь – евреям и цыганам. К примеру, евреям было запрещено приобретать молоко, масло, яйца, мясо и овощи.
Продуктовая «порция» для минских евреев, которые находились в ведении группы армий «Центр», не превышала 420 килокалорий в день – это привело в гибели десятков тысяч людей в зимний период 1941-1942 годов.". Не было голода, да?
В ответ на комментарий пользователя
Под оккупацией магазины и рынки работали. И нигде на оккупированной немцами территории не было такого голода как в не оккупированном Ленинграде.
Развернуть
Горожанин
44
02 апреля 2020
19:10
Для меня интроверта наступило счастливое время - можно ни с кем не общаться и не чувствовать себя при этом социофобом!
Горожанин
56
02 апреля 2020
19:13
Бывший коммунист? Только коммунисты могли так изощренной врать!
В ответ на комментарий пользователя
Держи, гадина нацистская, образо вывайся.
"«План голода» прежде всего сказался на советских военнопленных, которые практически не получали продуктов питания. За весь период войны, по подсчетам историков, от голода умерли почти 2 млн человек советских военнопленных.
Не менее болезненно голод ударил по тем, кого немцы рассчитывали уничтожить в первую очередь – евреям и цыганам. К примеру, евреям было запрещено приобретать молоко, масло, яйца, мясо и овощи.
Продуктовая «порция» для минских евреев, которые находились в ведении группы армий «Центр», не превышала 420 килокалорий в день – это привело в гибели десятков тысяч людей в зимний период 1941-1942 годов.". Не было голода, да?
Развернуть
Горожанин
24
02 апреля 2020
20:17
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
1
03 апреля 2020
07:49
Власть успокоится, когда 30 % станут безработными и хотя бы 10% покинут этот бренный мир. Тогда и отменят этот карантин, самоизоляцию. Капиталу не хватает пространства и ресурсов.
Горожанин
1
03 апреля 2020
07:50
Только в Татарстане сначала строят город-образец, а потом под него копируют республику.
Горожанин
0
03 апреля 2020
12:13
А кто ж покупать товары будет у капитала?
В ответ на комментарий пользователя
Власть успокоится, когда 30 % станут безработными и хотя бы 10% покинут этот бренный мир. Тогда и отменят этот карантин, самоизоляцию. Капиталу не хватает пространства и ресурсов.
Развернуть

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

12:23, сегодня
В Москве родился ребенок с коронавирусом
13:29, 02.04.2020
Сегодня Владимир Путин снова обратится к россиянам. В предыдущий раз он объявил нерабочую неделю
11:00, 02.04.2020
В Приволжском федеральном округе за сутки коронавирусом заболел 31 человек. Один пациент умер
09:00, 02.04.2020
Ученый объяснил, как влияет курение на риск заражения коронавирусом
11:40, 01.04.2020
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в один метр
10:31, 31.03.2020
За фейки о коронавирусе введут штраф до двух млн рублей
08:39, 31.03.2020
Учёные Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19
08:20, 31.03.2020
В 26 регионах России ввели режим самоизоляции
07:51, 31.03.2020
Трамп сообщил о прибывшем из России самолете с медицинским оборудованием
11:26, 30.03.2020
В России ужесточат наказание за нарушение карантина
11:13, 30.03.2020
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
10:02, 29.03.2020
Российский вирусолог рассказал, когда в стране будет пик заболеваемости коронавирусом
02:30, 29.03.2020
ФМБА России представило лекарство от коронавируса
11:18, 27.03.2020
Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус
10:36, 27.03.2020
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
09:51, 27.03.2020
Россия прекратила авиасообщения с другими странами
08:07, 27.03.2020
За нарушение карантина в России могут оштрафовать на миллион
07:54, 27.03.2020
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
18:30, 25.03.2020
Президент РФ объявил неделю выходных из-за коронавируса и призвал россиян оставаться дома
15:17, 24.03.2020
Из-за шутки о коронавирусе был эвакуирован вагон поезда
21:08, 23.03.2020
В России из роддома украли новорожденную девочку
15:42, 22.03.2020
В России пока не будут вводить жесткий карантин по коронавирусу
13:24, 22.03.2020
Спецслужбы ликвидировали боевика, который готовил теракт
17:59, 20.03.2020
Самарского пивовара поймали с помощью компьютеров
17:45, 20.03.2020
Во Владикавказе за покупку одежды можно получить гречку и макароны в подарок
17:35, 20.03.2020
Ученые России разработали 6 вакцин от коронавируса
17:24, 20.03.2020
Студенческие мероприятия в России проходят в закрытом формате
10:14, 20.03.2020
В Подмосковье мужчина напал на ребенка с ножом и битой
23:54, 17.03.2020
В России под обстрел попал вертолет Ми-8 с грузом горючего
20:08, 16.03.2020
Евросоюз запретил въезд в Шенген на ближайший месяц из-за коронавируса
20:00, 16.03.2020
Срок сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
19:47, 16.03.2020
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса
19:50, 14.03.2020
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
20:25, 12.03.2020
В России подтвердили ещё 6 случаев заражения коронавирусом
16:41, 11.03.2020
Жительница Зеленограда отправила в родительский чат обнаженные фото шестиклассницы
16:25, 11.03.2020
В Подмосковье рессора от грузовика влетела в лобовое стекло автомобиля
15:36, 11.03.2020
В воинской части Подмосковья произошел взрыв, есть пострадавшие
17:42, 10.03.2020
В аптеках России ожидается рост цен на лекарства из-за повышения курса валют
17:25, 10.03.2020
СМИ: в Большом театре задержали спектакль из-за возможного коронавируса у приглашенной солистки
15:30, 03.03.2020
В Москве стюардесса, у которой заподозрили коронавирус, сбежала из карантина
20:11, 02.03.2020
В Конституцию РФ могут внести упоминание о Боге
19:47, 27.02.2020
В Самаре трамвай упал и раздавил пять машин. Это попало на видео
21:29, 26.02.2020
В Саратове двое подростков планировали убить около 40 человек
21:06, 26.02.2020
Школьник напал на пожилую учительницу с ножом. Есть видео с места происшествия
20:07, 12.02.2020
Следователя, который отмечал повышение под лозунг «Жизнь ворам!», уже наказали
14:24, 12.02.2020
В Москве экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда
11:08, 12.02.2020
В Тюмени силовик отметил повышение под лозунги «АУЕ!» и «Жизнь ворам!»
10:31, 11.02.2020
СМИ: Алена Водонаева находится в розыске за долги
10:17, 11.02.2020
В Уфе врачи убежали от пациента, вернувшегося из Китая
00:41, 11.02.2020
За пранк в московском метро парню грозит лишение свободы
12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший