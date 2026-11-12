Файзуллин: стройка должна идти в срок и в рамках бюджета

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, выступая на пленарной сессии строительной недели БРИКС в Казани, заявил, что главное в работе отрасли — качественно выполнять все проекты в запланированные сроки и укладываться в утвержденные бюджеты. Он подчеркнул, что во всех странах объединения строительство отвечает за создание комфортной и безопасной среды для жизни людей.

В ходе сессии, которая прошла под названием «Строительная отрасль в новых условиях: спрос, инвестиции, кооперация», вице-премьер России Марат Хуснуллин в видеообращении отметил, что к 2030 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» качество городской среды в крупных населенных пунктах должно вырасти на 30%. Он также назвал БРИКС площадкой для обмена лучшими международными практиками.

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что строительный комплекс является одним из ключевых драйверов экономики республики. По его словам, в 2026 году в регионе помимо федеральных реализуется 50 республиканских программ, охватывающих более 3,5 тысячи объектов во всех городах и районах. Он также напомнил о развитой инвестиционной инфраструктуре, включающей особые экономические зоны и промпарки.

Заместитель министра жилищного строительства КНР Ли Сяолун предложил создать постоянную площадку для регулярной коммуникации между странами БРИКС в вопросах строительства. Его поддержали представители Уганды и Индонезии, выразившие готовность к активному сотрудничеству с Россией и Татарстаном.