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В двух регионах РФ средняя пенсия неработающих прошла отметку в 40 тыс. руб.

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Только в двух российских регионах средний размер пенсионных выплат гражданам, которые завершили трудовую деятельность, оказался выше 40 тысяч рублей. По итогам октября 2026 года такие показатели зафиксированы в Чукотском и Ненецком автономных округах. Об этом сообщает ТАСС, изучивший статистические материалы Социального фонда России.

Наиболее высокие выплаты среди неработающих пенсионеров зарегистрированы на Чукотке. В этом регионе среднее пенсионное обеспечение достигло 43,8 тысячи рублей в месяц. Таким образом, показатель оказался значительно выше общероссийского уровня.

Второе место по размеру средней пенсии занял Ненецкий автономный округ. Там граждане, не продолжающие трудовую деятельность, получали в среднем 40,1 тысячи рублей. Это единственный регион, помимо Чукотки, где размер выплат превысил отметку в 40 тысяч рублей.

В целом по стране средняя пенсия неработающих россиян в октябре составила 25 853 рубля. Следовательно, выплаты на Чукотке превышали общероссийский показатель примерно на 18 тысяч рублей, а в Ненецком автономном округе — более чем на 14 тысяч рублей.

Согласно опубликованным данным, разница между средними пенсионными выплатами в двух лидирующих регионах составила около 3,7 тысячи рублей. При этом ни в одном другом субъекте Российской Федерации средняя пенсия неработающих граждан в рассматриваемый период не достигла 40 тысяч рублей.

Представленные сведения отражают именно средние показатели пенсионного обеспечения. Фактическая сумма, которую получает конкретный пенсионер, может отличаться от регионального значения.

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