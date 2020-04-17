В связи с введенным 30 марта режимом самоизоляции многие казанцы вынуждены третью неделю проводить дома. Чтобы отрешиться от пугающих новостей о коронавирусе, ежедневно льющихся со страниц газет и экранов телевизоров, некоторые казанцы обратились к алкоголю.

Согласно данным Госалкогольинспекции РТ, в первую неделю апреля в Татарстане был зафиксирован рост продаж алкогольной продукции. Спрос на все виды алкогольной продукции увеличился на 25 % по сравнению с аналогичной неделей 2019 года. Больше всего в начале апреля татарстанцы интересовались водочной продукцией в мелкой фасовке, сообщил заместитель начальника Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов.

В последнее время в Татарстане выявлено большое количество спиртовых суррогатов неизвестного происхождения, которые якобы используются для изготовления антисептической продукции, отметили в Госалкогольинспекции РТ.

Можно ли стать алкоголиком за период самоизоляции, куда обращаться за помощью и почему людей потянуло к выпивке – в материале ProKazan.ru.

Как показал опрос, проведенный в сообществе ProKazan.ru Вконтакте, около половины опрошенных казанцев выпивают на самоизоляции.

Одна из подписчиц сообщества ProKazan.ru Вконтакте в анонимном сообщении рассказала, что пристрастилась к алкоголю, пока работает из дома в связи с объявлением режима самоизоляции.

"Главное, чтоб по телефону голос не палился, а так можно хоть с утра начинать отдыхать", - написала она.

Другому подписчику сообщества ProKazan.ru Вконтакте самоизоляция, напротив, пошла на пользу. Сидя дома, он прекратил употреблять алкоголь.

"Когда работаешь в общепите, где продают алкоголь, привыкаешь, что он всегда в доступе, пьешь по привычке, по традиции. А сейчас я сижу дома, концертов в барах нет, как-то меньше стал пить".

Корреспондент ProKazan.ru побеседовал с главным детским психиатром-наркологом Минздрава РТ Степаном Криницким и узнал, можно ли стать алкоголиком за время самоизоляции.

"Потребителем алкоголя стать легко. Но если человек впервые сейчас начал длительно употреблять алкоголь, скажем, у него первый подход, то сразу стать алкоголиком не получится. Если человек до этого не имел проблем с алкоголем, он, скорее всего, и не захочет так много пить. Если человек уходит в запой на дни самоизоляции, то это индикатор уже сформировавшейся ранее алкогольной зависимости. Не карантин делает людей алкоголиками", - заявил врач.

Нарколог подчеркнул, что злоупотребление алкоголем на самоизоляции опасно белой горячкой.

Он сообщил, что тем, кто столкнулся с последствиями алкогольной зависимости, в республиканском наркологическом диспансере окажут необходимую помощь. Диспансер продолжает свою работу.

"У нас до сих пор есть госпитализация. Если у человека проявляется тяжелый абстинентный синдром, белая горячка, то мы его госпитализируем. Естественно, предварительно проверив на наличие коронавирусной инфекции", - заверил специалист.

Врач также отметил, что для обработки поверхностей при борьбе с коронавирусом подойдет не каждый вид алкоголя:

"Алкогольная продукция, содержащая концентрацию этанола менее 60% не обладает антисептическим эффектом (крепость русской водки обычно около 40 % - прим. ред.)".

"А принятие алкоголя внутрь только мешает при борьбе с опасным вирусом. Алкоголь противопоказан при медикаментозном лечении", - добавил Криницкий.

Помочь людям с алкогольной зависимостью могут не только в наркологическом диспансере, но и в сообществе "Анонимных Алкоголиков".

Как корреспонденту ProKazan.ru рассказали в содружестве, сообщество "Анонимных Алкоголиков" занимается поддержкой, а не терапией. Ежедневные собрания, проходящие сейчас в онлайн-режиме из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, необходимы для того, чтобы поддерживать трезвость, рассказали в содружестве.

"На собрании алкоголики и люди, желающие выяснить, являются ли они таковыми, делятся опытом, силами и надеждами - как обрести и поддерживать трезвость. Нет ни вступительных, ни членских взносов. Нет возрастных ограничений. Можно назваться своим или вымышленным именем", - пояснили в сообществе.

Расписание собраний можно узнать на сайте сообщества "Анонимных Алкоголиков" или по телефону: 253 50 13.

Корреспондент ProKazan.ru побеседовал об алкоголизме в период самоизоляции с казанским психологом Айратом Салиховым. Эксперт рассказал, почему люди обращаются к алкоголю в такой сложный период и как начать борьбу с разрушительной привычкой.

Психолог объяснил, что к употреблению алкогольной продукции в период самоизоляции подталкивают защитные механизмы человеческой психики:

"В ходе эволюции у человека выработались защитные механизмы, цель которых – помочь выжить, справиться с ситуацией. Физически это выражено, например, болевыми или терморецепторами, которые обнаруживают огонь, и мы механически одергиваем руку от пламени.

В психике тоже присутствуют защитные механизмы. Они подразделяются на примитивные и зрелые. Для любого человека в сложной, опасной ситуации свойственно обращаться к более раннему опыту, к примитивным защитным механизмам. Смысл примитивной психической защиты состоит в том, чтобы спасти нас любым способом.

Ситуация с коронавирусом объективно угрожающая. На нее люди реагируют по-разному в силу разного жизненного опыта. Например, некоторые люди не верят в существование вируса (работает примитивный защитный механизм - отрицание), некоторые люди убеждены, что эта ситуация никак их не затронет, другие уверены, что существует спасительное средство в виде чеснока, имбиря или лимона (работает всемогущий контроль). Реагировать на происходящее нормально и важно, однако стоит всегда сохранять контакт с реальностью и критичность.

Алкогольное расслабление, а тем более экстатическое удовлетворение опьяненностью, когда тревожное отступает, уступая место ощущению блаженства, напоминает нам то, как человек ощущает себя в младенчестве. Это пример регрессивного способа справиться с переживаниями, которые воспринимаются как невыносимые. У человека, находящегося в алкогольном опьянении, нет проблем (отрицание), а переживания разделяются на происходящие внутри и снаружи, на спасительное экстатическое облегчение и ужасный, пугающий мир во вне (расщепление)".

Эксперт считает, что во время сложных жизненных периодов, к каким можно отнести сложившуюся ситуацию из-за распространения в мире смертельной инфекции, существует риск попасть в алкогольную зависимость. Сейчас в обществе наблюдается эмоциональное напряжение, вызванное вынужденной самоизоляцией и полной неопределённостью в отношении будущего, а это повышает риски того, что регрессивное восстановление, которое выражается и через употребление алкоголя, может затянуться, подметил психолог.

Салихов рассказал, какие люди предрасположены к алкоголизму, подчеркнув при этом, что предрасположенность необязательно приведет к алкогольной зависимости или любой другой зависимости.

К алкогольной зависимости предрасположены:

- люди, чувствующие, что они не в безопасности;

- тяжело проживающие уединения, ограничения, неполноценность (физические, эмоциональные, иные ограничения);

- те, кто плохо выдерживают или вовсе не выдерживают ситуацию неопределенности;

- люди, у которых мало опыта опоры или отсутствует опыт опоры на себя или другого;

- чувствительные люди;

- те, кто мало выражает свои чувства, кто привык подавлять переживания;

- те, кто склонен к зависимому типу отношений".

Психолог посоветовал тем, кто начал замечать у себя или у своих близких проблемы с алкоголем, сначала поискать потребности, которые удовлетворяются благодаря алкоголю, найти им другой здоровый способ удовлетворения, затем попытаться стать более открытыми в выражении собственных чувств.

"Разрешите себе чувствовать и выражать свои чувства. Будьте внимательными к переживаниям другого. Это позволит сбавить накопившееся напряжение, позволит почувствовать себя услышанным, понятым, позволит опереться на этот опыт", - добавил Салихов.

Что может послужить поводом для обращения к специалисту?



Если вы чувствуете, что только алкоголь способен поднять вам настроение, что употребление алкоголя сказывается на качестве вашей жизни, разрушает отношения, что употребление алкоголя происходит на постоянной основе, а напряжение, переживания при этом только усиливаются, то вам следует обратиться к наркологу.

В результате употребления алкоголя ежегодно в мире умирает 3,3 млн. человек, напоминает Роспотребнадзор РТ.