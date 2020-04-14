В Казани прокуратура выявила кафе, кальянные и театр, работающие во время самоизоляции

Прокуратура Вахитовского района Казани проверила 170 объектов, работа которых попадает под запрет в условиях режима самоизоляции. По данным ведомства, только в центральной части города было выявлено девять нарушителей.

В частности, среди них - два кафе на Лево-Булачной, "Лануж Бар" и "Кибер Лаунж", парикмахерская "Barbershop Brutal" на Московской, кальянная на Профсозной и бильярдный клуб-ресторан на улице Волкова. Также в список нарушителей попали один из автосалонов в центре города, театр "Сдвиг" и еще две компании, работающие в Вахитовском районе.

Как уточнили в ведомстве, несмотря на ограничительные меры и наличие реальной угрозы массового заражения и распространения COVID-19, перечисленные предприятия продолжали осуществлять свою деятельность в обычном режиме.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура обратилась в Вахитовский районный суд Казани с исками о приостановлении деятельности указанных предприятий на период действия ограничительных мер. В настоящее время суд по ходатайству надзорного ведомства принял обеспечительные меры о приостановлении деятельности четырех предприятий до рассмотрения исковых требований по существу.