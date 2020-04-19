В Казани из окна седьмого этажа упала девушка. Об этом корреспонденту ProKazan.ru рассказал очевидец происшествия.

По его словам, инцидент произошел 19 апреля около 19:10 в доме №35 по улице Серова. Девушка 1996 года рождения выпала из окна на козырек магазина, по предварительной информации, она могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

По информации нашего читателя, пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №7, она получила травмы. Официальной информации по поводу происшествия пока не поступало.

Напомним, ранее стало известно о смерти студентки Поволжской академии спорта и туризма в Деревне Универсиады.