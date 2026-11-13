Добавляю мандарины в салат с курицей: необычное сочетание, которое хочется повторить на Новый год - рецепт

Мандарины на новогоднем столе обычно подают отдельно, но эти цитрусовые могут стать главным ингредиентом необычного праздничного салата. В сочетании с нежной курицей, сыром и грецкими орехами они создают интересный баланс сладости, лёгкой кислинки и насыщенного вкуса.

Такой салат получается сочным, ярким и не слишком тяжёлым. Его можно подать в общем салатнике или разложить по порционным креманкам. На приготовление уйдёт около 25 минут, если куриное филе сварить заранее.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

куриное филе — 350 г;

мандарины — 3–4 шт.;

твёрдый сыр — 100 г;

куриные яйца — 3 шт.;

грецкие орехи — 50 г;

майонез — 2–3 ст. л.;

натуральный йогурт — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по желанию;

свежая зелень — для украшения.

Лучше выбирать сладкие мандарины без косточек. Их лёгкая кислинка хорошо оттеняет вкус курицы и сыра.

Как приготовить салат с курицей и мандаринами

Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. В зависимости от толщины куска понадобится примерно 20–25 минут после закипания. Температура в центре мяса должна достигнуть 74 °C. Полностью остудите курицу и нарежьте небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и измельчите. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке. Грецкие орехи порубите ножом. При желании слегка подсушите их на сухой сковороде в течение 2–3 минут, постоянно помешивая, затем остудите. Очистите мандарины, разделите на дольки и удалите косточки. Крупные дольки разрежьте пополам. В небольшой миске смешайте майонез с натуральным йогуртом. Соедините курицу, яйца, сыр и орехи. Добавьте заправку, немного соли и перца. Аккуратно вмешайте мандарины, стараясь не раздавить дольки. Переложите салат в красивую посуду и украсьте зеленью.

Перед подачей охладите блюдо 15–20 минут.

Почему мандарины хорошо сочетаются с курицей

Куриное филе обладает мягким вкусом, поэтому хорошо сочетается с фруктовыми добавками.

Мандарины делают салат более сочным и добавляют освежающую кислинку. Сыр придаёт сливочные нотки, а грецкие орехи создают приятный контраст текстур.

Особенно удачно такое сочетание работает с умеренным количеством заправки. Если добавить слишком много майонеза, нежный цитрусовый аромат станет менее заметным.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: добавляйте мандарины в самом конце, непосредственно перед подачей. Если долго перемешивать цитрусовые с остальными ингредиентами, дольки могут повредиться и выделить сок. Из-за этого салат станет водянистым и потеряет аккуратный вид.

Как избежать лишней жидкости

Главная особенность этого рецепта — сочные мандарины. Чтобы они не испортили консистенцию салата, важно правильно подготовить фрукты.

После очистки удалите грубые белые волокна и осмотрите дольки. Повреждённые лучше не использовать.

Если мандарины очень сочные, слегка промокните их бумажным полотенцем.

Куриное филе и яйца также должны быть полностью охлаждёнными. Тёплые ингредиенты нежелательно смешивать с холодной заправкой.

Как сделать салат более праздничным

Для новогоднего стола блюдо можно собрать слоями в кулинарном кольце.

Сначала выложите курицу и нанесите тонкую сеточку заправки. Затем распределите яйца, сыр и измельчённые орехи.

Сверху красиво разложите мандариновые дольки.

Такой вариант выглядит особенно эффектно благодаря контрасту светлых ингредиентов и ярких оранжевых фруктов.

Ещё один способ подачи — небольшие прозрачные креманки. Порционные салаты удобно расставить на праздничном столе, а гости смогут сразу увидеть все ингредиенты.

Чем можно заменить продукты

Если хочется сделать вкус более нежным, используйте отварную индейку вместо курицы.

Грецкие орехи можно заменить слегка обжаренным миндалём. Он добавит хрустящую текстуру и мягкий ореховый аромат.

Для более лёгкой заправки подойдёт густой натуральный йогурт с небольшим количеством горчицы.

А любителям фруктовых салатов можно добавить несколько кубиков сладкого яблока. Главное — не переборщить, чтобы блюдо не стало слишком сладким.

Можно ли приготовить заранее

Курицу и яйца удобно отварить за день до праздника. После охлаждения храните их в закрытых контейнерах в холодильнике.

Сыр и орехи также можно подготовить заранее.

Однако мандарины лучше очищать и добавлять непосредственно перед подачей. Так они сохранят сочность, а салат не станет водянистым.

Готовое блюдо храните в холодильнике при температуре не выше +4 °C. Желательно съесть его в течение суток.

Салат с курицей и мандаринами — простой способ разнообразить привычное новогоднее меню. Нежное мясо, сладковатые цитрусовые, сыр и хрустящие орехи создают необычное сочетание, которое не требует дорогих продуктов. А яркие мандариновые дольки делают закуску праздничной даже без сложного украшения.

Может быть интересно: