В Казани открылся паломнический центр «Святая Казань»

В Казанском Богородицком монастыре начал работу паломнический центр «Святая Казань». На церемонии открытия присутствовали митрополит Воскресенский Григорий, митрополит Псковский и Порховский Матфей, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и председатель Госкомитета РТ по туризму Оксана Саргина.

Новая служба займется развитием православного паломничества в регионе, сохранением и популяризацией духовного наследия. Здесь уже разработали 18 маршрутов по Казани, Раифскому и Седмиозерному монастырям, а также Свияжску. Среди них есть как пешеходные, так и автобусные экскурсии, самая востребованная — прогулка по центру Казани.

Сейчас в центре работают три экскурсовода, прошедшие обучение в Казанской духовной семинарии. Как отметил старший экскурсовод-методист Даниил Морозов, в планах — создать паспорта экскурсий, чтобы любой гид мог грамотно провести гостей по святым местам. «Для нас важно, чтобы экскурсии проходили без мифологизации, без суеверий», — подчеркнул он.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей напомнил, что служба войдет в единый реестр церковных паломнических центров, которых в России уже более 140. По его словам, открытие центра в Казани повлияет на развитие всей митрополии и паломнического служения в Поволжье.