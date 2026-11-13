Минниханов: иностранный бизнес расширяет проекты в Татарстане

Зарубежные компании наращивают присутствие в Татарстане, продолжая реализацию строительных проектов. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на пленарном заседании Международной строительной недели БРИКС.

По словам Минниханова, проведение таких мероприятий, как саммиты БРИКС и АСЕАН, подтверждает наличие у России надежных партнеров, несмотря на геополитическую обстановку. «Наши иностранные партнеры заинтересованы создавать здесь свои бизнесы и продвигать продукцию», — подчеркнул он.

В регионе действуют три экономические зоны. На территории опережающего развития китайская компания уже построила завод, где работают шесть предприятий и формируется индустриальный парк. Турецкий бизнес также активно осваивает республику: одна из компаний возвела гостиницу и продолжает строить апартаменты и другие объекты.

Строительный форум проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», нацеленного на повышение качества жизни населения.