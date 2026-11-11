Священник назвал грехи, грозящие человеку утратой Божьего прощения



Православный священник Филипп Ильяшенко рассказал, какие поступки считаются особенно тяжёлыми грехами и при каких условиях человек может рассчитывать на Божье прощение. Особое внимание он уделил самоубийству и отречению от веры. Об этом сообщает ИА «Кулик» со ссылкой на издание «Подмосковье сегодня».



По словам священнослужителя, в православии большое значение имеет искреннее раскаяние. Человек, осознавший свои ошибки и желающий изменить жизнь, может обратиться к Богу с просьбой о прощении.При этом Ильяшенко выделил самоубийство как один из наиболее тяжёлых грехов.Священник пояснил, что главная особенность такого поступка заключается в невозможности последующего покаяния.Согласно изложенной им религиозной позиции, человек, добровольно лишивший себя жизни, уже не может осознать совершённое и исправить свой поступок в земной жизни.Ильяшенко подчеркнул, что в христианском понимании жизнь является даром Бога, поэтому сознательный отказ от неё рассматривается как тяжёлое нарушение духовных заповедей.Вместе с тем вопрос о посмертной участи конкретного человека не может решаться другими людьми. В православной традиции окончательный суд над человеком принадлежит Богу.Отдельно священнослужитель высказался об отказе человека от Бога.По его словам, даже такой поступок не исключает возможности прощения, если человек впоследствии осознает свою ошибку и искренне раскается.Ильяшенко объяснил, что решающее значение имеет внутреннее отношение человека к совершённому.Таким образом, согласно позиции священника, тяжесть греха не всегда означает невозможность его искупления.Он подчеркнул, что Бог милостив к людям, которые признают свои ошибки и стремятся вернуться к вере.Главным условием прощения Ильяшенко назвал искреннее покаяние, а не формальное признание совершённого проступка.

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