В академии Плющенко сообщили, что их поразило поведение матери Костылевой

В академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» возникло недовольство действиями Ирины Костылевой, матери юной спортсменки Елены Костылевой. Представители школы утверждают, что женщина продолжает критиковать других воспитанников и их родителей в социальных сетях, несмотря на ранее достигнутые договоренности. Об этом рассказала методист академии Елена Благодерова в интервью «Газете.Ru».

По словам сотрудницы спортивной школы, ситуация вызывает серьезное напряжение внутри коллектива. Благодерова отметила, что работники академии неоднократно пытались объяснить Ирине недопустимость подобных высказываний, однако добиться изменения ее поведения пока не удалось.

При этом специалист подчеркнула, что руководство школы продолжает уделять большое внимание подготовке Елены Костылевой. В частности, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко лично занимается с фигуристкой и заинтересован в ее дальнейших спортивных успехах.

Как утверждает Благодерова, академия вкладывает значительные средства в развитие юной спортсменки. Финансовая поддержка охватывает не только тренировочный процесс, но и медицинское сопровождение, восстановительные процедуры и другие необходимые расходы.

Кроме того, представители школы помогли Костылевой оперативно оформить второй заграничный паспорт. Это было сделано для того, чтобы фигуристка могла беспрепятственно отправляться на соревнования в европейские страны при появлении соответствующей возможности.

Отдельно методист прокомментировала обвинения, связанные с состоянием здоровья спортсменки. Ранее мать Елены высказывала претензии к тренерскому штабу, связывая проблемы дочери с тренировками в академии.

Благодерова отвергла подобные утверждения. По ее словам, фигуристку продолжает беспокоить давняя травма ноги, которая периодически дает о себе знать. При этом новых повреждений, как утверждает представитель академии, у Костылевой не выявлено.

Сотрудница школы также обратила внимание на отношения между спортсменкой и ее наставником. Она заявила, что Елена испытывает большую привязанность к Евгению Плющенко, а между ними установилось взаимопонимание, необходимое для результативной совместной работы.

По мнению Благодеровой, успешные выступления фигуристки подтверждают эффективность сотрудничества с тренером. Именно поэтому продолжающиеся разногласия с матерью спортсменки вызывают у работников академии особое беспокойство.

Ранее родители других воспитанников «Ангелов Плющенко» направили коллективную жалобу на Ирину Костылеву. Они выразили недовольство публикациями женщины о чужих детях и ее присутствием на тренировках других групп.

В руководстве академии рассчитывают, что конфликт удастся урегулировать, поскольку сложившаяся ситуация затрагивает не только взрослых участников разногласий, но и дальнейшую спортивную подготовку Елены Костылевой.

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