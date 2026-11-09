ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

По предварительным оценкам ВТБ, объём ипотечных выдач в России по итогам десяти месяцев составил порядка 3,8 трлн рублей. Показатель превышает результат аналогичного периода 2025 года на 23%.



В октябре рынок жилищного кредитования ожидаемо «остудился» после ажиотажа предыдущего месяца на фоне изменений условий семейной госпрограммы. Объём выдач за октябрь эксперты банка оценивают в 308 млрд рублей. Для сравнения: в сентябре общерыночные продажи ипотеки превысили 617 млрд рублей, а годом ранее в октябре - порядка 484 млрд рублей.



Структурные сдвиги на рынке повлияли на распределении долей программ. По итогам октября доля семейной ипотеки на рынке снизилась примерно до 30% против 65% в сентябре, а доля госпрограмм в целом сократилась до 47% с 71% месяцем ранее.