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ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

Служба новостей Автор статьи
Служба новостей
По предварительным оценкам ВТБ, объём ипотечных...

Пресс-служба ВТБ

По предварительным оценкам ВТБ, объём ипотечных выдач в России по итогам десяти месяцев составил порядка 3,8 трлн рублей. Показатель превышает результат аналогичного периода 2025 года на 23%.


В октябре рынок жилищного кредитования ожидаемо «остудился» после ажиотажа предыдущего месяца на фоне изменений условий семейной госпрограммы. Объём выдач за октябрь эксперты банка оценивают в 308 млрд рублей. Для сравнения: в сентябре общерыночные продажи ипотеки превысили 617 млрд рублей, а годом ранее в октябре - порядка 484 млрд рублей.

Структурные сдвиги на рынке повлияли на распределении долей программ. По итогам октября доля семейной ипотеки на рынке снизилась примерно до 30% против 65% в сентябре, а доля госпрограмм в целом сократилась до 47% с 71% месяцем ранее.

«Динамика октября — это техническая перестройка рынка после ажиотажного спроса на «семейную ипотеку» в сентябре. Фундаментальные факторы остаются положительными: по итогам года ждём прироста рынка на уровне 7,5% к показателю 2025 года. Главный драйвер — рыночная ипотека. Прогнозируем объём выдач по ней на уровне около 2,1 трлн рублей — это будет более чем вдвое выше результата прошлого года»,отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

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