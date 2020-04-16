С начала введения режима всеобщей самоизоляции в Татарстане было возбуждено восемь уголовных дел на граждан, занимавшихся незаконным оборотом и фальсификацией лекарств и медицинских изделий. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

По ее словам, правоохранительные органы практически каждый день выявляют людей, которые занимаются перепродажей медицинских масок, а также изготовлением антисептиков, которые разливают подпольно. За все время режима самоизоляции заведено восемь уголовных дел по статье "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок".

Помимо этого, семь уголовных дел заведено на граждан, которые были задержаны с поддельными справками с места работы. Им предъявлено обвинение по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".