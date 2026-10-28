редакция
PROKAZAN
Иногда лучший пункт в расписании — время для себя. Сходить на массаж, обновить образ, заняться спортом, попробовать новое хобби или встретиться с подругами в красивом месте.

В проекте «Женский гид» мы собрали места и сервисы Казани для разных планов и настроения — от красоты и здоровья до спорта, отдыха, творчества и приятных покупок.
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отдых и досуг
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«Лепим радость!» — студия глинотерапии, где можно выдохнуть, расслабиться и найти поддержку в уютной творческой атмосфере.

Если заботы забирают силы или кажется, что вы проживаете не свою жизнь, здесь есть место для честного разговора. Устали от роли идеальной мамы особенного ребёнка или бунтующего подростка? Наиля Рифовна — психолог, педагог, врач и арт-терапевт с 26-летней практикой — помогает женщинам лучше понять себя через творчество и глубинную арт-терапию. Для пар проходит авторский мастер-класс «Тепло домашнего очага» — время для близости и внимания друг к другу.
Преимущества «Лепим радость!»:
— психолог и арт-терапевт с 26-летней практикой
— глинотерапия и творчество для знакомства с собой
— поддержка женщин и честный разговор о важном
— авторский мастер-класс для пар «Тепло домашнего очага»
— уютная студия для консультаций и занятий
Lady stretch — специализированная сеть студий растяжки для женщин, где можно найти время для себя и выбрать занятия под своё настроение и цели.

Здесь представлены 9 направлений фитнеса — от оздоровительных до силовых тренировок. Занятия проходят в мини-группах с вниманием к комфорту участниц. Гибкая абонементная система позволяет посещать все направления и все студии Lady stretch в городе: удобно сочетать разные тренировки и вписывать занятия в свой ритм жизни. Можно начать с растяжки, попробовать силовое направление и найти сочетание занятий, которое вам по душе.
Преимущества Lady stretch:
— 9 направлений фитнеса для разных целей
— занятия в комфортных мини-группах
— гибкая абонементная система
— все направления и студии города по одному абонементу
— победитель Russian Fitness Award в номинации «Лучшая фитнес-студия»
СПАЗОНА — студия массажа, где заботу о себе можно начать с первого пробного сеанса за 1 500 ₽.

Хочется расслабиться после насыщенной недели или уделить внимание телу и лицу? Здесь профессиональные массажисты подбирают техники под конкретный запрос, учитывая цели и пожелания гостя. В студии доступны программы для расслабления, восстановления и коррекции фигуры, разовые сеансы и абонементы. Гостей ждут по двум адресам: Бутлерова, 31 и Чистопольская, 73.

А для близких в СПАЗОНЕ есть подарочные сертификаты — возможность подарить заботу и время для себя. Особенно тёплый подарок ко Дню матери: пусть у мамы появится повод отложить дела и посвятить время собственному отдыху.
Преимущества СПАЗОНЫ:
— первый пробный массаж за 1 500 ₽ для новых гостей
— профессиональные мастера и индивидуальный подбор техник
— массажные программы для тела и лица
— подарочные сертификаты для близких
— две студии и собственный центр обучения массажистов
«Белый Ангел» — клуб красоты в Казани, где более 15 лет помогают женщинам раскрывать свою красоту. Здесь можно всё в одном месте: обновить причёску, сделать маникюр и педикюр, оформить брови и ресницы, записаться на депиляцию или перманентный макияж. Мастера владеют сложными техниками окрашивания, стрижками и уходами. А подологи с медицинским образованием заботятся о здоровье стоп и ногтей.
Почему выбирают «Белый Ангел»:
— более 15 лет опыта;
— широкий выбор услуг в одном месте;
— профессиональные мастера и постоянное обучение;
— индивидуальный подход к каждой гостье.

Акции клуба красоты:
— 10% на знакомство со стилистом Ириной;
— 10% по предложению «Мама и дочь»;
— 10% на комплекс «Ухоженная до мелочей»;
— 10% на первый визит.
АРОМАДЕЯ — парфюмерный магазин с оригинальной парфюмерией мировых селективных брендов. Уже более 8 лет здесь помогают находить ароматы, которые отражают настроение, характер и индивидуальность.

В ассортименте — редкие и лимитированные ароматы, авторские композиции и необычные сочетания. Здесь можно познакомиться с нишевой парфюмерией, открыть для себя новые запахи и подобрать аромат под образ жизни, настроение или сезон.
Преимущества АРОМАДЕИ:
— более 8 лет опыта в мире парфюмерии;
— редкие и лимитированные композиции;
— профессиональная помощь в подборе аромата;
— честная консультация о стойкости и концентрации;
— возможность познакомиться с ароматом без лишних трат;
— доставка по Казани и всей России.
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