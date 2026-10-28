СПАЗОНА — студия массажа, где заботу о себе можно начать с первого пробного сеанса за 1 500 ₽.



Хочется расслабиться после насыщенной недели или уделить внимание телу и лицу? Здесь профессиональные массажисты подбирают техники под конкретный запрос, учитывая цели и пожелания гостя. В студии доступны программы для расслабления, восстановления и коррекции фигуры, разовые сеансы и абонементы. Гостей ждут по двум адресам: Бутлерова, 31 и Чистопольская, 73.



А для близких в СПАЗОНЕ есть подарочные сертификаты — возможность подарить заботу и время для себя. Особенно тёплый подарок ко Дню матери: пусть у мамы появится повод отложить дела и посвятить время собственному отдыху.