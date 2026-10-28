«Лепим радость!» — студия глинотерапии, где можно выдохнуть, расслабиться и найти поддержку в уютной творческой атмосфере.
Если заботы забирают силы или кажется, что вы проживаете не свою жизнь, здесь есть место для честного разговора. Устали от роли идеальной мамы особенного ребёнка или бунтующего подростка? Наиля Рифовна — психолог, педагог, врач и арт-терапевт с 26-летней практикой — помогает женщинам лучше понять себя через творчество и глубинную арт-терапию. Для пар проходит авторский мастер-класс «Тепло домашнего очага» — время для близости и внимания друг к другу.