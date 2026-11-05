Где найти юридическую помощь в Казани для консультации, подготовки документов и защиты интересов
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редакция PROKAZAN
Юридическая помощь может понадобиться в самых разных ситуациях: от спора с застройщиком или раздела имущества до вопросов бизнеса и защиты интересов в суде.
Юристы помогают разобраться с недвижимостью, наследством, семейными и трудовыми спорами, долгами, договорами, ДТП, защитой прав потребителей, налоговыми и корпоративными вопросами.
В проекте «Юридические услуги в Казани» мы собрали частных юристов и юридические компании города с разной специализацией, чтобы было проще найти специалиста под конкретную ситуацию — для консультации, подготовки документов, сопровождения сделки или представительства в суде.
Частные юристы
Индивидуальная работа со специалистом напрямую. Такой формат подойдёт, когда нужен юрист определённой специализации, личная консультация или сопровождение конкретного вопроса
Юридические компании
Команда специалистов разных направлений, которая может подключаться к более комплексным задачам. Подойдёт, когда вопрос затрагивает несколько областей права или требуется длительное юридическое сопровождение
«Правовая защита» — команда юристов со стажем более 20 лет, к которой обращаются, когда типовые решения не работают, а цена ошибки слишком высока.
Специалисты работают в сферах военного, гражданского, семейного и трудового права, а также занимаются защитой прав потребителей. Опыт помогает им разобраться в обстоятельствах и включиться в процесс. Если другие юристы отказались от дела, здесь можно обсудить возможные пути решения. Цель команды — реальный результат для клиента, включая исполнение решения суда. Поэтому в ряде дел юристы работают по принципу «гонорара успеха»: получают вознаграждение после получения клиентом взысканных сумм или имущества.
Преимущества «Правовой защиты»: — юристы со стажем более 20 лет — работа с разными направлениями права — рассмотрение сложных дел, от которых отказались другие — внимание к исполнению судебного решения — «гонорар успеха» по отдельным делам
Юридическая компания «Юрфакт» — команда из Казани, на счету которой сотни выигранных дел. Юристы с опытом больше 20 лет ведут банкротство граждан и компаний, семейные, наследственные и кредитные споры, защищают права потребителей и взыскивают ущерб после ДТП.
Основатель Адель Арсланов в юриспруденции больше 17 лет, из них 7 лет работал в Приволжском районном суде Казани и дошёл до помощника председателя суда. Имеет классный чин советника юстиции 3 класса, а в характеристике суд назвал его «грамотным и высококвалифицированным специалистом».
Преимущества «Юрфакт»: — опыт в судах общей юрисдикции и арбитражных судах РФ — бесплатная консультация по банкротству граждан и компаний — сопровождение от сбора документов до решения суда — общение с кредиторами, приставами и финансовым управляющим — на связи ежедневно с 9:00 до 21:00
Порекомендуйте «Юрфакт» знакомым и получите бонус за каждого, кто заключит договор: 10 000 ₽ по договорам о банкротстве и 10% от суммы договора по другим услугам. Бонус выплачивается в день подписания договора. Акция действует до 28.02.2027
Скидка 20% на совместное банкротство супругов. Акция действует до 28.02.2027
Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
ЮК ПРАВОЗАЩИТА — команда профессионалов, объединённых общей целью: помогать людям и бизнесу защищать свои права и законные интересы.
Здесь оказывают комплексную юридическую помощь: от консультаций и досудебного урегулирования споров до представительства в суде. За каждым делом специалисты видят человека и его историю. Сложные вопросы объясняют простым языком, открыто обсуждают риски и перспективы, помогая принимать осознанные решения. Компания также развивает социальные и образовательные проекты, чтобы право становилось понятнее, а люди увереннее отстаивали свои интересы.
Преимущества ЮК ПРАВОЗАЩИТА: — сопровождение от правового анализа до защиты в суде — внимание к человеку и его жизненной ситуации — понятные объяснения рисков и перспектив дела — бесплатный клуб «Сам себе юрист» — юридические игры и образовательные встречи — социальные проекты и партнёрство с общественными организациями
Юридическая компания «Юрпойнт»: профессиональный возврат денег за навязанные услуги и страховки. Автосалоны, магазины бытовой техники и банки часто оформляют страховки и другие дополнительные услуги. «Юрпойнт» специализируется на возврате денег за них. Компания знает, как действуют продавцы, и предлагает эффективные способы возврата средств как в досудебном, так и в судебном порядке. Компания работает дистанционно по всей России. Результаты говорят сами за себя: за последние 3 года более 8 450 выигранных дел и 810 миллионов рублей, возвращённых клиентам.
Преимущества компании: работа «под ключ», включая переговоры, переписки, ведение дел в судах и других государственных организациях, что избавляет клиентов от лишних хлопот. Компания работает без предоплаты, ориентируясь на результат. «Юрпойнт» предлагает доверить защиту своих прав профессионалам.
«Фемида» — юридическое агентство из Казани, которое более 17 лет помогает предпринимателям уверенно вести и развивать бизнес. Компания выходит за рамки отдельных юридических услуг. Специалисты рассматривают задачи комплексно: анализируют законодательство, судебную и арбитражную практику, учитывают специфику бизнеса и возможные риски.
Среди услуг: вступление и сопровождение в СРО, НОК, НОСТРОЙ/НОПРИЗ, лицензирование, регистрация и ликвидация компаний, судебные споры, Арбитраж. Агентство работает по всей России.
Почему выбирают фемиду?
Более 17 лет практического опыта.
Широкий спектр услуг, все что необходимо каждому бизнесу.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Опыт работы со сложными юридическими задачами (критическое мышление, креативный подход для выстраивания нужной стратегии и подбор тактики).
Комплексное Юридическое и бухгалтерское сопровождение.
Работа по всей России.
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