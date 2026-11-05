«Правовая защита» — команда юристов со стажем более 20 лет, к которой обращаются, когда типовые решения не работают, а цена ошибки слишком высока.



Специалисты работают в сферах военного, гражданского, семейного и трудового права, а также занимаются защитой прав потребителей. Опыт помогает им разобраться в обстоятельствах и включиться в процесс. Если другие юристы отказались от дела, здесь можно обсудить возможные пути решения.

Цель команды — реальный результат для клиента, включая исполнение решения суда. Поэтому в ряде дел юристы работают по принципу «гонорара успеха»: получают вознаграждение после получения клиентом взысканных сумм или имущества.



Преимущества «Правовой защиты»:

— юристы со стажем более 20 лет

— работа с разными направлениями права

— рассмотрение сложных дел, от которых отказались другие

— внимание к исполнению судебного решения

— «гонорар успеха» по отдельным делам