Сразу 7 стран отказались подписывать расписание молодежного ЧМ по хоккею

Не менее семи национальных хоккейных федераций, включая немецкую, отказались утверждать обновленное расписание молодежного чемпионата мира 2027 года в Канаде после включения в число участников сборной России. Об этом сообщил председатель правления Немецкого хоккейного союза Франк Лутц во время заседания спортивного комитета бундестага. Подробности приводит немецкое издание Sportschau.

По словам руководителя немецкого хоккея, представители нескольких государств не стали подписывать новый календарь соревнований, подготовленный Международной федерацией хоккея. Изменения потребовались после возвращения российской молодежной команды в состав участников мирового первенства.

Лутц призвал руководство международной организации как можно быстрее урегулировать возникшие разногласия. Он признал, что поиск решения требует времени, однако подчеркнул недопустимость дальнейшего затягивания процесса на несколько недель.

Одним из возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации немецкие представители назвали повторное отстранение российских хоккейных сборных. С таким предложением выступили Франк Лутц и представитель парламентского блока ХДС/ХСС по вопросам спортивной политики Штефан Майер.

По их мнению, новым основанием для ограничения участия России может стать угроза нормальному проведению международных соревнований. Речь идет о возможных отказах отдельных национальных команд выходить на лед против российских хоккеистов.

Разногласия возникли после решения Спортивного арбитражного суда от 30 октября 2026 года. Суд постановил восстановить право российских сборных выступать на международных турнирах. После этого Международная федерация хоккея пересмотрела состав участников ближайшего молодежного чемпионата мира.

В обновленном календаре российская команда получила место сборной Норвегии. Однако такое изменение вызвало возражения со стороны ряда хоккейных федераций, которые не согласились утверждать предложенное расписание.

Дополнительные сложности могут возникнуть при организации взрослого чемпионата мира 2027 года, который должна принять Германия. Как сообщил Лутц, несколько стран уже выразили нежелание проводить встречи с российской сборной, если она будет допущена к соревнованиям.

Особую обеспокоенность немецкой стороны вызывают возможные финансовые потери организаторов турнира. На предстоящий чемпионат мира уже реализовано почти 250 тысяч билетов. В случае изменения календаря матчей зрители могут потребовать возврата потраченных средств.

По оценке руководителя Немецкого хоккейного союза, подобное развитие событий создаст значительные экономические риски для принимающей стороны. Кроме того, массовые отказы команд от отдельных встреч способны нарушить установленный порядок проведения чемпионата.

В связи с этим представители немецкого хоккея продолжают добиваться от Международной федерации скорейшего решения вопроса об участии России в предстоящих соревнованиях.

Молодежный чемпионат мира должен пройти в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. На момент заявления Лутца окончательное урегулирование разногласий вокруг обновленного расписания еще не было достигнуто.

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