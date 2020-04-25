В оперштабе РТ по борьбе с распространением коронавируса в Инстаграм прокомментировали волнующий татарстанцев вопрос о больных коронавирусом, которые лечатся дома.

В частности, граждане задаются вопросом, не заразятся ли они от заболевших соседей по дому через систему вентиляции помещений.

"Заражения через бытовую вентиляцию не подтверждены, вирус передаётся при непосредственном контакте" - сообщили представители оперштаба в своем аккаунте.

Представители оперштаба в своем Инстаграм начали активнее отвечать на комментарии

Добавим, что сегодня глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина заявила о росте случаев заражения коронавирусом с неопределенным источником. По ее словам, если неделю назад в республике было три случая, то сейчас это уже 70 человек.