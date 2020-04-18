В Казани двое мужчин напали на курьера сервиса «Яндекс.Еда». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по столице РТ.

Инцидент произошел накануне в Ново-Савиновском районе. По словам доставщика еды, на улице Чуйкова его остановили двое неизвестных и потребовали вызвать им такси. Молодой человек сказал, что не работает в такси, оттолкнув одного из нападавших. После этого завязалась драка, мужчины хотели отобрать у курьера сумку, но затем бросили ее.

Потерпевший обратился в полицию. Ведется расследование по данному факту.