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Журова заявила, что санкции не могут повлиять на талант Валиевой

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что действующие ограничения не способны повлиять на талант российской фигуристки Камилы Валиевой. Такое мнение она высказала в беседе с РИА Новости.

По словам Журовой, спортивные ограничения и санкции не могут изменить уровень мастерства Валиевой. Она подчеркнула, что талант фигуристки сохраняется независимо от обстоятельств, связанных с ее участием в международных соревнованиях.

В качестве примера Журова вспомнила итальянскую фигуристку Каролину Костнер. Спортсменка в свое время столкнулась с отстранением после истории, связанной с допинговым делом ее бывшего партнера Алекса Швацера. По мнению Журовой, эти обстоятельства не изменили отношение зрителей к катанию Костнер и ее спортивным качествам.

В конце июня Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам подавать заявки на участие в международных турнирах сезона 2026/2027 в нейтральном статусе. Участие допускается при соблюдении установленных организацией критериев.

В августе Валиева получила возможность выступать в качестве нейтральной спортсменки. Однако 10 сентября Международный союз конькобежцев сообщил, что по итогам индивидуальной проверки фигуристка больше не соответствует требованиям для участия в соревнованиях в таком статусе. Организация не стала раскрывать дополнительные подробности по ее делу, отметив наличие предусмотренного правилами права на обжалование решения.

Журова при этом выразила уверенность, что произошедшее не влияет на спортивный талант Валиевой и особенности ее катания.

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