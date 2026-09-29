Ситуация на топливном рынке РФ грозит Абхазии дефицитом зимой

В Абхазии сформировали запас автомобильного топлива, которого должно хватить примерно на месяц. Одновременно власти республики прорабатывают дополнительные варианты импорта горючего, чтобы не допустить его нехватки предстоящей зимой. Об этом заявил президент Абхазии Бадра Гунба на заседании Консультативного Совета политических партий и общественных организаций, сообщает Интерфакс.

По словам Гунбы, положение на российском топливном рынке отразилось и на Абхазии. В республику уже поступил необходимый объем бензина на ближайший месяц, однако власти продолжают искать резервные направления поставок, которые смогут задействовать при необходимости.

Одним из препятствий для альтернативного импорта стала ситуация в Черном море. Страховые компании отказывались страховать некоторые грузы, из-за чего доставка топлива морским путем была сопряжена со значительными финансовыми рисками.

Президент Абхазии также обратил внимание на более высокую стоимость горючего, закупаемого у поставщиков за пределами России. Это связано с тем, что у республики нет соглашений с альтернативными поставщиками, сопоставимых с действующими договоренностями с Российской Федерацией.

Чтобы не допустить дополнительного роста цен при таких закупках, власти Абхазии отказались от взимания таможенных и налоговых платежей. По оценке Гунбы, без этой меры конечная стоимость топлива могла оказаться значительно выше.

В августе на фоне перебоев с российскими поставками власти республики разрешили частным компаниям ввозить бензин из Грузии. Эта возможность рассматривалась как способ предотвратить острый дефицит автомобильного топлива.

В результате из Грузии в Абхазию было поставлено почти 680 тонн горючего. Данные об этом также приводились грузинской стороной.

Основным поставщиком топлива для Абхазии при этом остается Россия. Альтернативные направления власти республики намерены использовать в качестве дополнительного механизма, если проблемы с поставками сохранятся.

Власти рассчитывают, что сформированный запас и возможность привлечения других поставщиков позволят избежать нехватки бензина в зимний период.

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