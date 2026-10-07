Верховный суд отменил лишение прав за номера на магнитных рамках

Верховный суд России отменил решение о лишении водительских прав автомобилиста из Новокузнецка за использование магнитных рамок для крепления регистрационных знаков. Об этом сообщает ТЕЛЕПОРТ.РФ со ссылкой на РАПСИ.

Ранее нижестоящие суды решили, что такое крепление позволяет быстро снять автомобильные номера. Из-за этого магнитные рамки сочли устройством, которое может использоваться для сокрытия регистрационных знаков.

Верховный суд с этой позицией не согласился. В решении указано, что действующий государственный стандарт не устанавливает требований к материалу рамок и не содержит запрета на магнитные фиксаторы.

При этом суд подчеркнул, что конструкция должна позволять идентифицировать государственные регистрационные знаки. В рассматриваемом деле магнитные рамки использовались только для крепления номеров.

Суд установил, что рамки не закрывали и не искажали цифры, буквы и другие элементы знаков. Также они не позволяли изменить или скрыть регистрационные номера.

В результате Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций. Производство по делу было прекращено.

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