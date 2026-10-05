Беззубов раскрыл, как прошли последние минуты Соседова после падения

Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» Виктор Беззубов рассказал о последних минутах жизни музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова после падения в гостинице «Дархан» в Нерюнгри. По данным следствия, трагедия была признана несчастным случаем, пишет Pronedra.

Соседов прибыл в Нерюнгри 22 сентября, чтобы возглавить жюри международного конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Финал мероприятия был запланирован на 25 сентября.

По словам Беззубова, после дороги критик заселился в гостиницу ночью, отказался от завтрака и отдыхал. Днем 23 сентября он спустился в холл, вышел на улицу, где в тот день шел снег, и около десяти минут прогуливался рядом с отелем.

Вернувшись в здание, Соседов поговорил с сотрудницами приемной стойки, выбрал на обед борщ с чесночными пампушками и пообещал сфотографироваться с ними после того, как переоденется в номере.

Затем телеведущий направился вверх по лестнице. Согласно описанию записей с камер видеонаблюдения, на одном из пролетов он споткнулся или оступился и упал навзничь. Беззубов выбежал в холл и увидел Соседова лежащим без сознания.

Директор отеля Тамерлан Караев ранее заявлял, что критику стало плохо не на ступенях, а на ровной площадке. Однако, как указывается в материале, записи камер эту версию не подтвердили. Следствие изъяло видеоматериалы и не усмотрело признаков криминала.

Беззубов находился рядом с Соседовым до приезда медиков. По его словам, после удара критик еще подавал признаки жизни, а сознание потерял позднее. Организатор рассказал, что держал его за руку и просил жить.

Скорая помощь прибыла быстро. После госпитализации Беззубову сообщили из больницы, что состояние Соседова тяжелое. Врачи провели консилиум и приняли решение об операции, однако из-за гематомы и отека мозга прогнозы с самого начала были неблагоприятными.

Сергей Соседов умер 23 сентября в 22:45 по местному времени. Ему было 58 лет. Официальной причиной смерти назвали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга.

После трагедии появилась версия, что падение могло быть связано с оторвавшимся тромбом после длительного перелета. Ее приводили некоторые источники и представители окружения критика. При этом собеседник РИА Новости из числа знакомых Соседова утверждал, что до случившегося телеведущий чувствовал себя нормально и жалоб на здоровье не высказывал.

Патологоанатомическая экспертиза указала на механическую травму после падения. В материале отмечается, что дополнительных повреждений и тромбов выявлено не было.

Продюсер Леонид Дзюник, который был знаком с Соседовым, выразил сомнения в версии несчастного случая. Он обратил внимание на разные описания обстоятельств падения и допустил, что у критика могли быть недоброжелатели после его резких высказываний об Алле Пугачевой и Максиме Галкине.

Эта версия широкой поддержки не получила. В публикации подчеркивается, что записи камер показали: в момент падения Соседов находился на лестнице один, а следствие не выявило криминальной составляющей.

Сергей Соседов не был женат, детей у него не было. По данным юристов, его имущество должно перейти матери Антонине Петровне как наследнице первой очереди. Старший брат Владимир относится ко второй очереди и может быть призван к наследованию только при отсутствии наследников первой очереди.

В материале также говорится, что критик жил скромно. Он долгое время проживал с матерью в двухкомнатной квартире в Хорошевском районе Москвы, позже приобрел отдельную студию у метро «Полежаевская», а также имел дачу в Подмосковье.

Конкурс «Жемчужина Дальнего Востока», ради которого Соседов приехал в Нерюнгри, решили провести в формате вечера памяти. Развлекательную часть отменили, а Беззубов сообщил о планах учредить отдельную номинацию в честь критика.

Последней телевизионной работой Соседова стали съемки нового сезона «ВИА Суперстар!» на НТВ. Премьера вышла 26 сентября, спустя три дня после его гибели. Ведущий Вадим Такменев сообщил, что сезон посвятят памяти музыкального критика.

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