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Женская сборная РФ прошла отбор на чемпионат мира по волейболу 2027 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Женский чемпионат мира по волейболу 2027 года может стать первым крупным турниром для сборной России после снятия международных ограничений. Международная федерация волейбола включила российскую команду в список 32 участниц первенства, пишет «Коммерсантъ».

Турнир пройдет в США и Канаде с 20 августа по 5 сентября. Перечень команд Международная федерация волейбола опубликовала в понедельник, 5 октября.

Североамериканский чемпионат, вероятно, станет первым соревнованием высшего уровня среди основных командных игровых видов спорта, где российские спортсмены выступят после перерыва, начавшегося в 2022 году на фоне международных санкций.

В составе женской сборной России есть несколько сильных игроков. Среди них волейболистки, которые выступают в чемпионате Турции.

После введения ограничений командные виды спорта оказались в более сложной ситуации, чем личные дисциплины. Российские спортсмены во многих индивидуальных соревнованиях уже получили возможность участвовать в нейтральном статусе.

Национальные команды при этом в большинстве случаев по-прежнему сталкиваются с запретами. В июле Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских спортсменов и сборные на турниры с использованием флага и гимна.

Однако большинство международных федераций пока не изменили прежний подход. Российские команды до сих пор не допускают к соревнованиям по футболу, баскетболу и хоккею.

Волейбольная федерация стала исключением. После рекомендаций Международного олимпийского комитета FIVB объявила о прекращении санкционного режима.

Мужская сборная России также получила возможность выступить на чемпионате мира 2027 года в Польше. Однако команда отказалась от участия, сославшись на соображения безопасности.

Женская сборная России таким образом стала первой национальной командой страны, включенной в состав участников ближайшего мирового первенства по волейболу.

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