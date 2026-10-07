Женская сборная РФ прошла отбор на чемпионат мира по волейболу 2027 года

Женский чемпионат мира по волейболу 2027 года может стать первым крупным турниром для сборной России после снятия международных ограничений. Международная федерация волейбола включила российскую команду в список 32 участниц первенства, пишет «Коммерсантъ».

Турнир пройдет в США и Канаде с 20 августа по 5 сентября. Перечень команд Международная федерация волейбола опубликовала в понедельник, 5 октября.

Североамериканский чемпионат, вероятно, станет первым соревнованием высшего уровня среди основных командных игровых видов спорта, где российские спортсмены выступят после перерыва, начавшегося в 2022 году на фоне международных санкций.

В составе женской сборной России есть несколько сильных игроков. Среди них волейболистки, которые выступают в чемпионате Турции.

После введения ограничений командные виды спорта оказались в более сложной ситуации, чем личные дисциплины. Российские спортсмены во многих индивидуальных соревнованиях уже получили возможность участвовать в нейтральном статусе.

Национальные команды при этом в большинстве случаев по-прежнему сталкиваются с запретами. В июле Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских спортсменов и сборные на турниры с использованием флага и гимна.

Однако большинство международных федераций пока не изменили прежний подход. Российские команды до сих пор не допускают к соревнованиям по футболу, баскетболу и хоккею.

Волейбольная федерация стала исключением. После рекомендаций Международного олимпийского комитета FIVB объявила о прекращении санкционного режима.

Мужская сборная России также получила возможность выступить на чемпионате мира 2027 года в Польше. Однако команда отказалась от участия, сославшись на соображения безопасности.

Женская сборная России таким образом стала первой национальной командой страны, включенной в состав участников ближайшего мирового первенства по волейболу.

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