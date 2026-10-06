Нажали «Всегда открывать», а теперь телефон запускает не то приложение: как отменить случайный выбор

Один раз выбрали программу для открытия ссылки или файла и нажали «Всегда». После этого смартфон перестал спрашивать и автоматически запускает именно ее — даже если пользоваться удобнее совсем другим приложением.

На Android такой выбор обычно можно отменить без удаления программы и сброса всего телефона. Нужно очистить только настройки запуска по умолчанию для конкретного приложения.

Найдите приложение, которое открывается ошибочно

Откройте настройки Android, перейдите в раздел приложений и выберите программу, которую смартфон теперь запускает автоматически. Найдите пункт вроде «Открывать по умолчанию», «Использовать по умолчанию» или «Установлено по умолчанию». Названия зависят от производителя и версии Android.

В этом разделе можно сбросить выбранные действия или изменить правила открытия поддерживаемых ссылок. После этого при следующей попытке открыть подходящий файл или ссылку система снова может предложить выбрать приложение.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы не сбрасывал сразу настройки всех приложений. Если известно, какая программа открывается вместо нужной, проще убрать назначение по умолчанию только у нее — остальные привычные настройки телефона останутся на месте».

Для файлов и ссылок настройки могут отличаться

Android по-разному обрабатывает веб-ссылки и разные типы файлов. Поэтому после сброса стоит повторить именно то действие, с которым возникла проблема: открыть PDF, изображение, ссылку или другой документ.

Когда появится выбор приложений, сначала можно нажать вариант «Только сейчас» или «Один раз», если он доступен. Так получится проверить программу перед тем, как снова назначать ее постоянной.

Не обязательно переустанавливать приложение

Удаление ошибочно выбранной программы действительно может убрать часть связанных с ней настроек, но это слишком радикальный способ. Вместе с приложением можно потерять локальные данные или придется заново входить в аккаунт.

Начинать лучше с настроек приложений по умолчанию. Если же смартфон автоматически запускает неправильную программу только для ссылок определенного сайта, дополнительно проверьте разрешение приложения на открытие поддерживаемых веб-адресов.

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